Cómo conectar el poder de seducción para conquistar a tu chico ideal

Podría decirse que si pensamos en la palabra “seducir” se nos vienen varias ideas a la mente como por ejemplo un corsé ajustado, chocolate derretido para untarlo por todos lados o incluso imaginamos un lugar llamativo, pero la verdad es que la técnica de seducción más importante está en ti. Puedes vestirte como la mujer más sexy del mundo, pero si no te gustas a ti misma ni le muestras a él que también te gusta, entonces estás perdida.



La mayoría de los hombres siente interés en las mujeres quienes les prestan atención: si le muestras a un joven indirectamente que te gusta, él te mirará con otros ojos. Ellos se sienten atraídos cuando ven que una pone el 100% en sus encantos en marcha y además una de las cosas que más les apasiona es que tomen la iniciativa.

Claro que no todas las mujeres son partidarias de comenzar el juego sexual, pero una no pierde nada con dar el primer paso. Ellos claramente no se lo esperan y tomarlos por sorpresa ¡es algo que les encanta!

Toma en cuenta siempre que nunca hay que entregar todo a la primera porque generalmente el hombre pierde el interés cuando tiene todo en sus manos rápidamente. Por más que te guste no es necesario que se lo pongas todo fácil porque de eso se trata el poder de seducción: encantar a alguien sin entregarse.

Puedes mostrarle que te interesa, pero no dudes en guardar algo de misterio para más adelante. Aprovecha de usar tus ojos, por ejemplo míralo directamente y además de sonreír con tus labios hazlo también con tus ojos. Claro que no fuerces nada que no quieres, pero si quieres que se acerque más a ti aprovecha de usar tus manos para arreglar tu cabello, muévete lentamente, muéstrale el aire de la confianza que sientes y sin darse cuenta estará perdido.

Si le muestras constantemente que no te interesa o que te importa a medias, quizás el no quiera participar de nada contigo. Aunque si de a poco le sigues demostrando que te gusta y hasta que lo quieres, todavía tendrás una oportunidad. Si ya llevan un tiempo juntos y ves que se acerca el momento del sexo, entonces debes estar preparada para estar lista porque la tensión sexual es algo muy importante en una relación.

Una forma de mantener la pasión a flor de piel es mostrándole lo que sientes con respecto a él, lo bonito que sería conocerse mutuamente.

Cuando uno lleva un tiempo en pareja es más fácil imponer la seducción de la forma que una quiera. Como generalmente los hombres no son muy sutiles con sus pensamientos o lo que en verdad desean, vas a tener que jugártelas por mostrarle con palabras y gestos, qué es lo que estás esperando de él.

Si quieres que él se acerque más mientras bailan, pégate más a él para que te sienta o si están caminando por la calle y quieres saltar sobre él, dile que te encanta su olor que su perfume te atrae.

No hay nada de malo en que muestres el cariño que le tienes abrazándolo de vez en cuando, pero también puedes aprovechar esa instancia para pasar su mano por la entrepierna. Así también se sentirá deseado.