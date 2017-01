Cómo lograr ser una mujer atrevida y sensual con tu pareja

Nunca está de más dar un par de empujoncitos para recuperar el deseo y la pasión en las relaciones de pareja.



Es hora de ser una mujer un poco más atrevida para acabar con la rutina y conquistar nuevas fronteras en el sexo, para volver a tener momentos inolvidables con tu pareja.

1. Olvídate del cansancio y el estrés

Los peores enemigos del sexo son el estrés, las responsabilidades, la falta de sueño y el cansancio. Y las mujeres sufrimos todos estos problemas con mucha frecuencia.

No olvides que el sexo es uno de los mejores relajantes naturales. Si gastas tanta energía en el trabajo, ¿por qué no hacer un pequeño esfuerzo más para tener un bonito momento sexual?

No es porque llevas años con tu pareja que dejas de ser mujer con deseos y atractiva. No hace falta tener unas medidas de modelo para despertar la pasión de tu pareja. Refuerza tu autoestima, eso te hará más receptiva al sexo. Prueba alguno de los tratamientos de belleza o un masaje. Y repita conmigo: ¡Soy sensual!

2. Toma la iniciativa en el sexo

Demostrar tus deseos es la mejor manera de calentar los deseos de tu pareja. La rutina siempre nos hace inventar una disculpa tipo "mejor mañana".

Sorprende a tu hombre con un actitud especial, un cariño íntimo cuando menos lo espera. Tomar la iniciativa reforzará tu imagen de amante ante los ojos de tu compañero.

Por ejemplo, dile que estacione el auto cuando vayan de viaje y pídele que te haga el amor, agárrale en el ascensor o en el baño de un local público. No limites tus deseos sexuales, es hora de cometer locuras de amor.

3. Haz el amor más veces

Viejos tiempos aquellos, sexo en casa, en la playa, de noche, de día... ¿Y por qué no aumentar ahora la frecuencia de tus relaciones sexuales?

Recupera tu espíritu sexual de cuando eras joven y sorprende a tu compañero renovando tu apetito sexual. No es pecado decir "¡Quiero más!

4. Cumple los deseos sexuales de tu pareja

¿Hay algún deseo sexual que tu compañero te haya pedido muchas veces y no has querido hacerlo? ¿Por ejemplo, una felación o el sexo anal? Piénsalo mejor, no te dejes frenar por la vergüenza o ciertos prejuicios, si te apetece, adelante.

5. Confiesa tus fantasías sexuales

Acércate al oído y confiesa a tu amante tus fantasías sexuales, seguro que con un poco de seducción él estará listo para hacerlas realidad. Lo fácil y divertido que es cumplir deseos en la cama.

6. Sé una mujer que piensa en sexo

Pensar en sexo te hará desear tener más relaciones sexuales. La imaginación es libre para soñar con situaciones sexuales maravillosas.

7. No hagas el amor siempre de la misma manera

Busca más información sobre el sexo y encontrarás muchas posturas diferentes para

tener relaciones sexuales. Posturas, técnicas, trucos nuevos van a mejorar tu vida sexual.

Hacer lo mismo todos los días es aburrido. Busca leer el Kamasutra, conocer el sexo tántrico, hay miles de posibilidades de abrir nuevas fronteras en el sexo.

8. Dos orgasmos es mejor que uno

Tener un orgasmo es mucho más fácil de lo que imaginas. El cuerpo femenino esta bendecido y preparado para ser multiorgásmico.

Es sólo cuestión de práctica: cuando llegues a los clímax, no pares, sigue estimulándote, tal vez descubras que eres una súper mujer multiorgásmica.

9. Cómprate juguetes sexuales

Los juguetes sexuales son muy divertidos y un son una arma muy recomendable para reactivar tu vida sexual y alcanzar cotas más altas de placer. Olvídate de prejuicios, dos personas adultas tienen el derecho de disfrutar más de sus relaciones sexuales. Visita un sex shop con tu pareja, hay cosas muy apetecibles tanto para él como para ti. Volverás de la compra muy animada.

10. Paseos y viajes sexuales

Una escapada sorprendente para estar solos es muy afrodisíaca. ¿Cuándo has estado sola con tu pareja en un lugar idílico por última vez? Prepara un pequeño viaje donde el primero objetivo sea el sexo, y el segundo objetivo sea sexo, el tercero también.

Elije un buen hotel, con jacuzzi en la habitación y enciérrate con tu amado para hacer el amor. Sin hijos, sin prisas, sólo los dos.