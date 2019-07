Confirman "Thor 4" del Universo Cinematográfico de Marvel

Según el medio The Hollywood Reporter, Waititi ya está firmado y por esto mismo se presentarán retrasos en la producción de la película Akira. El filme producido por Warner bros se encontraba en proceso de casting cuando Waititi aceptó volver a trabajar para Marvel.

Con esta película se deja atrás una de las reglas de oro de la compañía de cómics: hacer solo tres películas por personajes. Recuerde que las dos primeras entregas de Thor no fueron bien recibidas por la critica, con 66% y 77% respectivamente para el sitio Rotten Tometoes, mientras la tercera, dirigida por Waititi, contó con 93% según el mismo portal.

Sin embargo, aún no se ha confirmado nada más sobre el tema. Es decir, se desconoce el casting, las fechas producción, no se tiene ninguna fecha tentativa de estreno. Según los cálculos del sitio El Septimo Arte, podría estar lista para 2021, pero no se sabe si vendrá antes o después de Guardianes de la Galaxia. Este dato es muy importante para los fans, pues Infinity War parece haber unido los mundos de ambas películas.

Otro tema que preocupa a los fans son las consecuencias de la Guerra del infinito, puesto que en esa película Loki, hermano de Thor, muere a manos de Thanos.

Por otro lado para los fans de Akira, esto significa una demora al menos dos años para retomar la producción de la película. Al parecer, Warner está dispuesto a esperar que Waititi pueda continuar la dirección antes de buscar alternativas.

