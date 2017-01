Conoce algunos errores al momento de tener intimidad con tu pareja

El sexo oral es, sin duda, una práctica sencilla y exclusiva que genera un inigualable placer tanto en hombres como mujeres. Sin embargo, para disfrutarlo y querer avanzar más en la relación íntima es imprescindible tener en cuenta algunos consejitos que harán de ella una experiencia muy pero que muy placentera.

Para mejorar la técnica en la estimulación oral y no arruinar el momento, damos a conocer algunos errores comunes que cometen algunos hombres y mujeres que conviene evitar a como de lugar.

Demasiado rápido

No es recomendable andar apurado, hay que tomarse el tiempo y no ir directamente al grano, esto puede arruinar la excitación del momento.



Tómate un tiempo para estimular manualmente otras partes del cuerpo de tu pareja y ve descendiendo hasta llegar a su zona íntima.

Usar los dientes

El sexo oral, ya sea para hombres o mujeres, debe hacerse con suma delicadeza, de lo contrario no será placentero.

Utiliza tus labios y tu lengua para besar suavemente... pero ten mucho cuidado de no rozar con los dientes la zona íntima. Especialmente, en el caso de los hombres un mordisco o sentir que los dientes han entrado en juego puede resultarles algo muy doloroso y bajar el libido por completo.

Si deseas algo de sabor, puedes utilizar miel, mermelada o un refrescante caramelo de mentol, les aseguro que ambos disfrutarán de una deliciosa velada !

El mismo ritmo

Los mismos movimientos durante demasiado tiempo acaban aburriendo a cualquiera, lo ideal es improvisar, variar el ritmo y la intensidad de la estimulación oral.

Empieza suave y ve progresando hacia una estimulación más pasional a medida que vaya creciendo la excitación de la otra persona.

Sorprender con sensaciones inesperadas es clave para llegar al clímax. Y si además combinas con la estimulación manual, el orgasmo está asegurado!

No disfrutarlo

Esto es esencial para ambos. No basta con que solo disfrute quien lo recibe, sino que también debe hacerlo quien lo da. De lo contrario, la experiencia no cumplirá con las expectativas de ninguno de los dos.



Deja de lado las caras de desagrado, mira fijamente a los ojos de tu pareja mientras le estimulas y transmítele que realmente lo estás disfrutando.

Él eyacular sin avisar

Al menos que los dos estén de acuerdo, esto es algo que el hombre no debe hacer.

No todas las mujeres están dispuestas a recibirlo en su boca, algunas prefieren dejar que caiga sobre determinadas zonas de su cuerpo. Así que si no quieres incomodar a tu chica, lo mejor es que la avises antes de hacerlo.

Falta de higiene

En toda práctica sexual, la higiene es un principio básico y fundamental, pero más aún cuando se trata de sexo oral. A nadie le gusta descender a la zona íntima de su pareja o compañero y percibir malos olores o sabores muy desagradables.

Extrema las precauciones en este sentido y procura mantener los genitales siempre limpios, uno de los pasos importantes para pasar un momento apasionante!