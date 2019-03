Conoce sobre propiedades y beneficios de la remolacha

La remolacha ha estado incluida en las listas de alimentos más recomendados para el cuidado de la salud. A causa de su elevado nivel de carbohidratos, debe consumirse con moderación, sin embargo, tiene grandes propiedades y beneficios para nuestro cuerpo.

Pese a que se trata de un vegetal con un alto contenido de azúcar, sus raíces pueden ser consumidas sin problemas por todo el mundo un par de veces por semana. Sus hojas, por otro lado, pueden ingerirse a diario con total convicción. Se trata de un alimento dulce que a muchas personas no les entusiasma por su sabor natural a la propia tierra. No obstante, se puede consumir de muchas maneras, ya que se trata de un alimento muy versátil que puede incluirse en ensaladas, batidos, purés, etc.

Se trata de un alimento rico en ácido fólico, potasio y vitamina C. También es fuente de fósforo y presenta una cantidad muy baja de calorías. Otros minerales están presentes como el hierro o el yodo, y algunas vitaminas del grupo B, como la B1, B2, B3 y B6. Cuando se toma la remolacha en jugo, todos sus nutrientes se absorben mejor.

Aunque la remolacha es un alimento plagado de propiedades y beneficios muy buenos para la salud, no es una medicina como tal. Es decir, se trata de un componente muy saludable y se aconseja su consumo para cuidar el organismo y prevenir diferentes dolencias y enfermedades.

El pigmento rojo que da color a la remolacha se llama betanina, un flavonoide con un potente agente anticancerígeno.

El consumo de jugo de remolacha puede ayudar a reducir los altos niveles de presión arterial de forma rápida. Además de ello, mejora el estado de la circulación sanguínea y contribuye a una óptima salud cardiovascular.

El jugo de remolacha es capaz de aumentar la resistencia a los ejercicios de alta intensidad. Además, actúa como un potente energizante para el cuerpo, pudiendo resultar ideal como sustituto de bebidas energéticas con alto contenido en sustancias perjudiciales para el organismo.

Otras de las propiedades del consumo de la remolacha son:

Es antiinflamatoria.

Previene la aparición de cataratas.

Ideal para atletas, ya que proporciona energía constante.

Poder desintoxicante.

Fortalece el sistema inmunitario.

Sus antioxidantes mejoran el estado de la retina previniendo la degeneración macular.

Indicada en dietas de personas que sufren asma.