En día Internacional de la Madre Tierra se pretende concienciar a todo mundo sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Además de paliar la superpoblación, la contaminación y hacer un uso responsable de los recursos naturales.

Todos los años las Naciones Unidas saca un lema para esta celebración y en numerosos países se realizan actividades de concienciación como conferencias, plantación de árboles, caminatas y actividades relacionadas con la ecología. Es un día dedicado a nuestro planeta y a reconocer a la Tierra como nuestro hogar, como nuestra madre. Miles de organizaciones se movilizan por todo el planeta en pro del medio ambiente.

No tenemos que esperar al “22 de abril” para hacer cosas en favor de nuestro planeta; solo tenemos que cambiar nuestros malos hábitos; no hay que consumir los recursos en exceso, no derrochar energía ni generar desechos innecesarios. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra.

La mejor herencia que podemos dejar es amor, conocimiento y un planeta habitable.

Algunas ideas para celebrar el día de la Tierra

Recordar las tres erres: Reciclar, Reutilizar y Reducir el cosumo.

Cambiar las lámparas incandescentes por unas de bajo consumo.

Promover las energías renovables y reducir el uso de energías fósiles.

Es un buen día para plantar un árbol.

Jugar con los niños en la calle y enseñarles la importancia de cuidar del medio ambiente.

Comer menos carne y productos ultraprocesados. Además mejorarás tu salud.

Realizar una limpieza social de los lugares abandonados de nuestro entorno.

Dejar de utilizar bolsas de plástico y emplear bolsas de tela reutilizable.

Usar la bicicleta y el transporte público.

Practicar deportes al aire libre y en contacto con la naturaleza, conocer la tierra es quererla.

Origen

El Día de la Tierra es un día festivo celebrado en muchos países el 22 de Abril. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día (en 1970) para crear una conciencia común a los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. En definitiva... para proteger la Tierra.

Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad. Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra.

Es por esto que decidieron designar el 22 de Abril como el “Día Internacional de la Madre Tierra”.