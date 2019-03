Ed Sheeran se casa en secreto ante solo 40 invitados

El cantante británico Ed Sheeran insinuó que se había unido en matrimonio con su novia Cherry Seaborn a finales de agosto del año pasado al enseñar un anillo de compromiso que esta lucía en el programa sobre famosos Access transmitido a través de Youtube.

Sheeran, de 28 años, es celoso de su vida privada lo cual demuestra al publicar pocos vistazos de su vida en las redes sociales y no hablar mucho de ella en entrevistas, además anunció que no haría público si se casaba con su novia. Sin embargo, el diario The Sun hizo saber que el cantautor realizó una boda secreta en la cual se casó con su amiga de la infancia, de 26 años, frente a 40 familiares y amigos cercanos en los que no se incluyó a la cantante Taylor Swift ni directivos de disqueras.

Sheeran y Seaborn anunciaron su compromiso en enero del 2018 tras ser novios desde el 2015. Siendo amigos de toda la vida asistieron juntos al mismo colegio en Suffolk, al este de Inglaterra. El ganador de los premios musicales Grammy atribuyó a Seaborn haberle ayudado a recuperar su salud tras sufrir un accidente en su bicicleta en el 2014.

Ed Sheeran cerró el 2018 liderando la lista de los artistas más taquilleros en ventas de los últimos 30 años, en el informe de taquillas realizado anualmente por la compañía de investigación Pollstar. El intérprete de éxitos como Castle on the Hill y Shape of You vendió un total de 4.860.482 entradas para los 94 conciertos que ha dado este año en 53 ciudades, con lo que el artista ha embolsado más de 430 millones de dólares (308 millones de euros).

Caracoltv.com

Redacción: Irene Acosta

Estudiante de Comunicación Social