El polémico “Half Time Show”

Adam Levine, vocalista de la agrupación Maroon 5, responde a las críticas tras su presentación en el Super Bowl LIII, que fue la 53ª final de la Liga Nacional de Fútbol (NFL).

Artistas como Rihanna y Cardi B rechazaron la oferta de presentarse en el medio tiempo en apoyo con el jugador Colin Kaepernick. La NFL ha sido fuertemente criticada por varios casos de racismo, entre esos, el de Colin Kaepernick quién se arrodilló cuando sonaba el himno de Estados Unidos durante un partido, en protesta con lo que viven los afroamericanos contra los abusos policiales.

Maroon 5 sí aceptó presentarse y Levine explicó a Enterteinment Tonight que todos los shows del intermedio de la Super Bowl han sido criticados, las personas siempre tendrán de qué hablar. “La gente simplemente no puede, es como un impulso insaciable de odiar un poco. No estoy en la profesión correcta si no puedo manejar un poquito de controversia”. El cantante destacó que en su show tendría la presencia musical de varios artistas afroamericanos.

Adam Levine subió una publicación en sus redes agradeciendo al público por su histórica oportunidad de presentarse en uno de los escenarios más grandes del mundo y a sus críticos por siempre empujarlos a hacerlo mejor.

El espectáculo de la banda musical dejó a varios molestos. Por usar innecesariamente a Bob Esponja y por el hecho de que el artista se quitara la camiseta en el show.

Janet Jackson hace 15 años en un Super Bowl quedó con uno de sus pezones afuera, lo que trajo para ella fuertes críticas, una mala fama y un mal camino para su carrera. Los fans hablan de doble moral y se preguntan por qué Janet Jackson fue tan criticada y Adam Levine puede hacerlo libremente.

Paola Pimentel, estudiante de Comunicación Social.