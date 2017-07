Elton John atribuye a la 'generación MTV' pérdida de calidad en la industria musical

El cantante y compositor Elton John ha aprovechado su última intervención pública para reivindicar el legado musical de sus contemporáneos, aquellos que surgieron del brote de creatividad y originalidad de la década de los 70 en la que convivían estilos tan diversos como el funk, la música disco, el folk y el reggae.



Para ello, el controvertido intérprete no ha dudado en contraponer su carácter innovador y original con el perfil algo menos "artístico" de la llamada "generación MTV", que a su juicio es responsable de la deriva excesivamente comercial que ha venido tomando la industria discográfica en las últimas décadas.



"Nosotros llegamos mucho antes que la generación MTV y me alegro de ello, porque nosotros éramos artistas de verdad. La generación MTV trajo consigo un montón de gente que era buena, pero también mucha otra gente que solo sabía aparecer en vídeos. Creo que el componente expresivo y artístico de la música fue desapareciendo poco a poco", expresó a su llegada al Festival de Cannes, donde presenta un documental, 'The Cut', que precisamente reimagina algunos de sus grandes éxitos en formato audiovisual.



Pese a que de sus declaraciones se desprende una crítica feroz al cambio de paradigma que experimentó el negocio de la música en aquellos tiempos, que hizo de la capacidad de impacto del videoclip una efectiva herramienta para conectar con el público joven e impulsar las ventas, el veterano artista asegura no tener nada en contra del medio en sí mismo, sino de la preponderancia excesiva que ha ido cobrando en detrimento de la propia música.



Me gusta lo visual, que no se me malinterprete. Ya sea la pintura, un dibujo, una película, un vídeo, todo ayuda a complementar y realzar la música. Estimula tu imaginación y te ayuda a adentrarte en ese universo", expresó en la misma conversación.



Al margen de la opinión que le merezcan algunos de sus sucesores en el competitivo mundo de la música, al reputado intérprete y compositor siempre le ha entusiasmado la idea de apoyar a aquellos nuevos talentos que estén decididos a traer aires de renovación a la industria.



"Necesitamos que las nuevas generaciones sean buenas, porque vivimos en un mundo de mi**** en estos momentos. Me encanta la energía y la adrenalina de los nuevos chicos que tenemos hoy en día, que es la misma que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes. Es algo que no se puede comprar ni consumir de una botella. Creo que esta gente tiene eso que les hará especiales", apuntó. Bang Media

wradio.com.co