Elton John da último adiós a su madre

El cantante Elton John cerró el 2017, un año que arrancó también con un nota negativa debido a la infección que le obligó a pasar varios días en el hospital y cancelar su residencia de Las Vegas, con el duro golpe emocional que supuso el fallecimiento de su madre Sheila a los 92 años, apenas unos meses después de solucionar sus diferencias y retomar el contacto tras años sin hablarse.

Ahora el artista británico ha querido recordar a la mujer que le dio la vida y rendirle homenaje públicamente después de que sus más allegados se reunieran este miércoles para darle el último adiós en un funeral privado.

"Querida mamá: El funeral de hoy ha sido perfecto. Que el servicio se celebrara en la capilla familia, con tu hermano y hermana presentes, nos ha reconfortado a todos. Celebrar la misma en el lugar en que Nan pasó sus últimos días, ha servido para reuniros a ambas una vez más", arranca el mensaje que el músico ha compartido en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de la placa memorial en memoria de Sheila, y en el que se encargado de tranquilizar a su madre asegurándole que él ha supervisado personalmente hasta el último detalle de su partida. "Mañana tus amigos se reunirán por separado para despedirse. Me he ocupado de escoger la música, para que todo esté bien. Gracias por traerme a este mundo y por todo lo que hiciste por mí".

Pocos días después de perder a su madre, Elton regresó a los escenarios en la ciudad alemana de Hamburgo haciendo de tripas corazón, aunque no quiso dejar escapar la oportunidad de dedicar una canción a Sheila.

"He vivido una semana muy triste y muy dura debido a la muerte de mi madre. Por un lado me alegra saber que murió plácidamente y sin dolor, pero por otro lado sé que se ha ido demasiado pronto, antes de lo que debería. Y eso me ha dejado en estado de shock", confesaba el músico de 70 años ante los espectadores del recital antes de entonar los primeros versos de su éxito 'Your Song'.

La reconciliación entre madre e hijo se produjo en el 90 cumpleaños de Sheila. Desde entonces ambos habían tratado de recuperar el tiempo perdido y, sobre todo, reconstruir ese estrecho vínculo que se vio gravemente deteriorado en 2008 cuando Elton intentó que su progenitora se distanciara -sin demasiado éxito- de dos de sus amigos, Bob Halley y John Reid, con los que este había cortado toda relación y, en respuesta, ella criticó duramente al marido de la estrella, David Furnish, por su carácter supuestamente controlador.

Sin embargo, todas esas diferencias habían quedado ya atrás y los dos planeaban recuperar el tiempo perdido, un plan que quedó

"Estoy muy triste por tener que contar que mi madre murió esta mañana. La vi por última vez el pasado lunes. Estoy en shock. Buen viaje, mamá. Gracias por todo. Te echaré mucho de menos", revelaba Elton aún sin asimilar la noticia. Bang Media

