Natacha Jaitt ex participante de Big Brother España, fue encontrada sin vida en un centro para fiestas en Buenos Aires, Argentina.

La modelo de 42 años sufrió de un derrame cerebral, posiblemente causado por la ingesta de alcohol y consumo de cocaína. Hay 4 involucrados que pueden estar relacionados con su muerte y están siendo investigados.

En abril del 2018 la famosa publicó un extraño tuit: “No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca (droga) y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa no, no fui. Guarden tuit”

Ulises Jaitt, hermano de la víctima se encontraba en Brasil cuando le informaron sobre lo sucedido, viajando de inmediato a Buenos Aires, y expresó: “Lo único que quiero es investigar hasta el fin qué fue lo que pasó. No quiero apresurarme, es todo esto muy raro y encima yo estaba en Brasil, si yo estuviera acá, no pasaba nada”.

Paola Pimentel, estudiante de Comunicación Social.