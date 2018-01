Festival de Cine Global Dominicano proyectará 113 películas en su XI edición

El Festival de Cine Global Dominicano (FCGD) proyectará en su XI edición, que se desarrollará del 24 y hasta el 31 de enero de enero, un total de 113 películas que han recibido extraordinarias críticas en diversos festivales internacionales de cine.

Dedicado este año a Francia como país invitado, el FCGD está considerado como el evento cinematográfico más importante del Caribe, y presentará una selección del mejor cine internacional, documental y dramático que han cosechado éxitos en escenarios como Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián, Edimburgo, Guadalajara, La Habana, Cartagena, Buenos Aires, entre otros países.

Durante esta edición también se llevarán a cabo dos importantes exhibiciones que, además de proyecciones, prevén la participación de destacados miembros de la industria, informaron hoy los organizadores en rueda de prensa.

En el caso de la VI Muestra de Cine de Moda, se proyectará la película "The first monday in may" del cineasta estadounidense nominado al Emmy Andrew Rossi.

Además, el comunicador dominicano afincado en Estados Unidos y especializado en la cobertura de espectáculos, eventos de alta costura y cine, Carlos Lamarche, dictará el panel "La moda y el cine".

La Muestra de Cine Gastronómica buscará acercar a este sector con productores y guionistas, con la proyección de la película "Food on the go", cuya directora, la argentina Mercedes Córdova, estará presente en la muestra.

En el filme la cineasta propone reflexionar sobre qué ocurre cuando una comunidad de inmigrantes construye desde cero, toda su tradición culinaria en un nuevo país, y sobre cómo afecta a la gastronomía originaria.

Las nuevas disposiciones de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (Fiapf, por sus siglas en inglés) llevaron al FCGD a ampliar el abanico de competencias y con ello, a establecer criterios en la selección de obras y el jurado.

Así, durante esta XI edición habrá tres competencias: Ópera prima Ficción, Ópera Prima Documental y el ya tradicional, Concurso de Cortometrajes "Corto Global".

El jurado para la Competencia Ópera Prima Ficción está conformado por la guionista española Yolanda Barrasa; el presidente del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Iván Trujillo; la productora dominicana Desireé Reyes; y, el periodista especializado en arte, Alfonso Quiñones. EFE

caracol.com.co