Finaliza rodaje de la segunda parte de la película "Mamma Mia"

Diez años después del éxito de "Mamma Mia", la segunda parte de esta película llegará el 20 de julio de 2018 a los cines de todo el mundo, con todo el reparto original -encabezado por Meryl Streep-, junto a nuevos rostros, como el de Lily James, que interpreta a Donna de joven.,Una película cuyo rodaje ya ha terminado, como anuncio hoy Universal en un vídeo colgado en Youtube que muestra a Lily James, Jessica Keenan Wynn y Alexa Davies, que interpretan a D

Una película cuyo rodaje ya ha terminado, como anunció Universal en un vídeo colgado en Youtube que muestra a Lily James, Jessica Keenan Wynn y Alexa Davies, que interpretan a Donna, Tanya y Rosie de jóvenes, las tres protagonistas de la historia, que en la película original eran Meryl Streep, Christine Baranski y Julie Walters.

Porque la nueva entrega, titulada "Mamma Mia 2. Here We Go Again" se centra en la juventud de las tres mujeres, en cómo llegaron a Grecia, a la isla de Kalokairi y cómo Donna conoció a Sam, Harry y Bill.

Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgard eran el trío masculino que rondaba a Donna en la primera película y, aunque vuelven a repetir papeles en esta segunda, se trata de una colaboración.

El peso recae en la historia juvenil y en el lado masculino Jeremy Irvine es el joven Sam, mientras que Hugh Skinner es Harry y Josh Dylan es Bill.

También repiten Amanda Seyfried y Dominic Cooper, como Sophie, la hija de Donna, y su novio, Sky.

Y se incorpora Cher, que hace una breve aparición como la abuela de Sophie y madre de Donna, según se puede ver en el primer tráiler de la película, que también fue lanzado hoy.

Unas primeras imágenes que revelan que Sophie está embarazada y cuenta con la ayuda de las amigas de su madre y de sus tres padres en esta nueva etapa.

Pero queda la duda del papel que jugará Meryl Streep en la nueva historia porque únicamente aparece en una escena y no está claro si pertenece al pasado o al presente.

Algo que ha llevado a muchos fans a lamentar en Twitter la posibilidad de que Donna haya muerto.

Habrá que esperar a julio para saber qué pasa con Donna y con el resto de los personajes de una historia que adaptó para el cine el exitoso musical basado en los éxitos mundiales del grupo sueco Abba.

Por el momento, poco más se sabe de la película, solo que el equipo se lo ha pasado estupendamente en el rodaje, como señalan en el vídeo las actrices más jóvenes.

"Acabamos de terminar de rodar 'Mamma Mia! Here We Go Again'. Lo hemos pasado genial y queríamos compartir con vosotros algunos de nuestros momentos favoritos. Nos vemos en los cines en julio de 2018", dicen a coro Lily James, Jessica Keenan Wynn y Alexa Davies. EFE

