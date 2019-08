Ganadores de los MTV Video Music Awards

Como todos los años, Mtv llevó acabo los MTV Video Music Awards, el cual fue un evento lleno de alegría y muchas sorpresas gracias a las presentaciones de varios artistas.

Los artistas que compartieron escenario fueron Taylor Swift, Missy Elliot, La Rosalía, Jonas Brothers, entre otros.

A continuación podrá ver los ganadores de todas las categorías de este evento que lleva varios años haciendo reconocimiento a los mejores artistas del mundo:

Artista del Año: Ariana Grande

Video del Año: Taylor Swift – You Need to Calm Down

Canción del año: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Mejor Artista del Año: Billie Eilish

Mejor Colaboración: Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita

Mejor Pop: Jonas Brothers – Sucker

MEJOR HIP HOP:Cardi B – Money

Mejor Artista R&B: Normani ft. 6lack – Waves

Mejor K-pop: BTS ft. Halsey – Boy With Luv

Mejor Video Latino: ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – Con Altura

Mejor Dance: The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – Call You Mine

Mejor Rock: Panic! At The Disco – High Hopes

Video con Mensaje Positivo: Taylor Swift – You Need to Calm Down

Mejor Edición: Billie Eilish – Bad Guy - Editado por Billie Eilish

Mejor Dirección de Arte: Ariana Grande – 7 Rings – Dirección de arte por John Richoux

Mejor grupo: BTS

Canción del Verano Ariana Grande Ft. Social House – boyfriend