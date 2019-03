IFF Panamá anuncia películas en Portal Internacional

El Festival Internacional de Cine de Panamá, anunció la lista de películas de su Portal Internacional que se presentarán durante el evento que se llevará a cabo desde el 4 hasta el 10 de abril en distintos cines y localidades de la ciudad capital. La organización sin fines de lucro expresó la importancia del festival en cuanto a acercar a la población panameña lo mejor del séptimo arte globalmente.

IFF Panamá mencionó que incluyeron filmes que han sido galardonados en premiaciones internacionales en países como Líbano, Irán, Corea, Polonia, Reino Unido, Francia, Italia, entre otros.

“Nos sentimos muy complacidos de contar con visiones interesantes, provocativas y ambiciosas del cine contemporáneo,” comentó Diana Sánchez, directora artística de IFF Panamá. Agregó que “esta muestra reúne obras de los talentos más destacados del cine internacional y para nosotros es importante que el público de Panamá tenga la oportunidad de experimentar estas importantes obras cinematográficas”.

Entre las películas que serán parte de la octava edición del IFF Panamá se encuentran: Akasha (Sudán, Sudáfrica, Alemania y Qatar), Burning (Corea del Sur), Cafarnaúm (Líbano), Cold Sweat (Irán), Cold War (Polonia, Francia y Reino Unido), Dogman (Italia, Francia), Falls Around Her (Canadá), Gloria Bell (Estados Unidos, Chile), Leto (Rusia), One Day (Hungría), Un asunto de familia (Japón), Working Woman (Israel), entre otras.

Redacción: Irene Acosta

Estudiante de Comunicación Social