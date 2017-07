Juanes será jurado de La Voz España

Luego de lanzar su más reciente álbum Mis Panes son Amarte, Juanes se une a grupo de jurados de reality La Voz España.

El colombiano y el artista español Pablo López, se unirán a Malú y Manuel Carrasco, para sentarse en las sillas que ocupaban Alejandro Sanz y Melendi, quienes salieron del programa.

Juanes aseguró estar muy emocionado con este nuevo proyecto. "Estuve en el programa y me pareció maravilloso el talento. Cuando me llamaron a hacer la propuesta me emocioné mucho. Será un gran momento para aprender” comentó el artista.

caracol.com.co