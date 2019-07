Jurado condena a Katy Perry por plagio de canción rap cristiano

Katy Perry fue condenada por un jurado de Los Ángeles (EE.UU.) por haber copiado una canción de rap cristiano para su exitoso tema "Dark Horse", informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.



Marcus Gray, que bajo el alias Flame se ha especializado en el rap de temática cristiana, denunció en 2014 a Perry y su equipo creativo por presuntamente haber plagiado su tema "Joyful Noise".

Esta canción, incluida en el disco "Our World: Redeemed" (2008) de Flame, tiene un ritmo y una base muy similares al éxito de Perry "Dark Horse", tanto que el rapero estadounidense decidió llevar a esta estrella del pop y a su equipo ante los tribunales.



"Dark Horse", que formó parte del disco "Prism" (2013) y que contó con Juice J como invitado, es uno de los grandes éxitos de la carrera de Perry y su videoclip, inspirado en el antiguo Egipto, y acumula más de 2.600 millones de reproducciones en YouTube.



Además, "Dark Horse" fue uno de los platos fuertes del espectáculo de Perry en el intermedio de 2015 del Super Bowl, la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y que es uno de los acontecimientos mediáticos más importantes cada año a nivel mundial.



En la gestación de "Dark Horse" participaron, entre otros, los famosos productores musicales Dr. Luke y Max Martin.



Tanto Perry como el resto de músicos, compositores y productores involucrados en la creación de "Dark Horse" aseguraron en el juicio que jamás habían escuchado la canción "Joyful Noise" de Flame.



La decisión sobre este caso llegó de manera unánime por parte del jurado tras un juicio que duró una semana.



The Hollywood Reporter resaltó que hubo algunos momentos curiosos durante el juicio, ya que cuando el equipo de sonido que debía reproducir "Dark Horse" para el jurado no funcionó correctamente, la propia Katy Perry se ofreció a cantarla en directo en medio del tribunal.



Además de por su triunfal carrera en el mundo del pop, Perry ha destacado en la televisión por su rol como jurado en el concurso "American Idol". EFE