Ken humano fue arrestado por no parecerse a foto de pasaporte

La policía de Berlín ha arrestado a Rodrigo Alves, más conocido como el 'Ken humano', por no parecerse a la foto de su pasaporte.

El protagonista ha revelado al Daily Mail que tenía caducado su pasaporte: "No fue posible que la Policía me identificara, porque ahora me veo muy diferente a la foto. Alguien tuvo que traer una fotocopia de mi nuevo pasaporte para que me liberasen".

El 'Ken humano', influencer y showman de 35 años, se encontraba en Berlín (Alemania) grabando un programa de televisión para el canal germano PRO7 cuando la policía alemana le pidió identificarse.

Rodrigo Alves ha sufrido una transformación radical sometiéndose a más de 50 operaciones de cirugía estética donde ha invertido más de 500.000 libras. El objetivo: parecerse al novio de 'Barbie'. En el momento de la detención, Alves iba vestido con un traje rosa de terciopelo, una camisa blanca con volantes y mocasines a juego.

