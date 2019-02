Lo más buscado para los Oscars 2019

La entrega de premios a lo mejor del cine se acerca y este año es especial para los mexicanos. Roma, la película del mexicano Alfonso Cuarón, cuenta con 10 nominaciones y la expectativa sobre su posible victoria es alta. Antes de la premiación del próximo domingo, los usuarios buscan información sobre sus películas favoritas, los detalles de las mismas y las historias que giran en torno a las nominadas.

A continuación te compartimos las tendencias de búsqueda en Google Trends a nivel global:

Actores en papel protagónico

1. Bradley Cooper

2. Rami Malek

3. Christian Bale

4. Viggo Mortensen

5. Willem Dafoe

Actrices en un papel protagónico

1. Lady Gaga

2. Melissa McCarthy

3. Glenn Close

4. Olivia Colman

5. Yalitza Aparicio

Actor en papel secundario

1. Sam Elliott

2. Adam Driver

3. Sam Rockwell

4. Mahershala Ali

5. Richard E. Grant

Actriz en papel secundario

1. Emma Stone

2. Amy Adams

3. Rachel Weisz

4. Regina King

5. Marina de Tavira

Además, los usuarios en Panamá, durante los últimos siete días están buscando más información sobre los premios Óscar. Sin duda hay una gran expectativa sobre esta premiación, especialmente con la película Roma, que ha sido una de las más aclamadas. Estas son algunas de las búsquedas sobre la premiación:

1. Yalitza Aparicio.

2. Oscares.

3. Premios Óscar 2019.

4. Academy Awards 2019.





En Latinoamérica, lo usuarios buscaron la siguiente información sobre la premiación de este domingo:

1. ¿Por qué se llaman Premios Oscar?

2. ¿Quién ganó el Oscar al mejor actor por El Color del Dinero?

3. ¿Cuáles son las películas nominadas al Oscar en 2019?

4. ¿Quién ganó el Oscar al mejor actor por el film El Renacido?

5. ¿Quién ganó el Oscar en 1982 por el tema Up where we belong?

6. ¿Cuándo es la ceremonia de los Oscar en 2019?

7. ¿Quién ganó el Oscar al Mejor Actor por la película Rain man?

YouTube, no se queda atrás y se ha convertido en un catalizador del éxito o fracaso de las películas, incluso antes de que lleguen a los cines. De acuerdo con un estudio de Ipsos, 78% de los usuarios de YouTube dicen que ver un trailer los ayuda a definir qué películas ver.

YouTube hizo un ranking a nivel global de los nominados a Mejor Película basado en las visualizaciones que tuvieron sus trailers. Si la Academia votara como lo hicieron los fans de YouTube, Black Panther sin duda sería la ganadora de los premios.

Los trailers para Mejor Película más vistos en YouTube

1. Black Panther

2. Bohemian Rhapsody

3. A Star is Born

4. BlacKkKlansman

5. Vice

6. Green Book

7. The Favourite

8. Roma

Los largometrajes de animación nominados más buscados en YouTube

1. Incredibles 2

2. Ralph Breaks the Internet

3. Isle of Dogs

4. Spider-man: Into the Spider-verse

5. Mirai

Los mejores documentales nominados más buscados en YouTube

1. Free Solo

2. RBG

3. Minding the Gap

4. Of Fathers and Sons

5. Hale County This Morning, This Evening

Las películas extranjeras nominadas más buscadas en YouTube

1. Roma

2. Cold War

3. Shoplifters

4. Capernaum

5. Never Look Away

Para cerrar con broche de oro esta celebración a lo mejor del cine, te invitamos a preguntarle a tu Asistente de Google los siguientes comandos para que te sorprenda con sus respuestas. Sólo di “Ok Google…”: