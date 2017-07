Lorena Meritano luego de combatir el cáncer volverá a las pantallas

La actriz argentina Lorena Meritano habló recientemente sobre el duro proceso que tuvo que pasar para combatir el cáncer de seno, y también lo emocionada que está por volver a hacer lo que más le gusta, actuar.

La actriz de telenovelas luego de recibir la noticia, en su último control, que está sana, ha tomado la decisión de volver a la actuación.

A mí no me gusta cantar victoria antes de gloria, estoy en la etapa de remisión, yo me enfermé hace tres años, y desde entonces me han practicado ocho cirugías, en este momento tengo controles cada seis meses, y en el último nos arrogó que estoy sana, dijo Meritano.

Además, la argentina recomienda que tanto hombres como mujeres se hagan el auto examen de seno en sus casas: “Yo detecté el cáncer de mama por un autoexamen al mes y medio de que mis exámenes habían salido perfecto, yo me lo detecté”.

La expareja de actor colombiano, Ernesto Calzadilla, afirma que por culpa de esta enfermedad no puedo volver a trabajar, pues su última novela fue en el 2013, y el 2014 le detectaron el cáncer: “A mí no me afectó psicológicamente que me hubieran quitado los senos o los ovarios; sino depender de otras personas”.

Meritano va a realizar un pequeño papel en una novela en Televisa y Univisión “La bella y las bestias”, un proyecto muy grande que inicia con las grabaciones el próximo lunes 10 de julio en México.

