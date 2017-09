Los mejores alimentos para empezar tu día

Frecuentemente me realizan consultas de cómo pueden hacer para perder peso y ganar energía; Lo que sucede es que, por lo general, las personas tienden a pensar que para perder peso deben dejar de comer, pero no pueden estar más lejos de la verdad, tu cuerpo necesita energía para que puedas ser productivo durante todo el día, pero el secreto para perder peso está en ¿Qué tipo de energía le vas a dar?

Bueno, estoy aquí para guiarte un poquito hacia dónde debes estar. El desayuno es el alimento más importante de tu día, entonces debes asegúrate de empezar tu día tomando las mejores decisiones para tu salud. Tu desayuno debe contener buenos carbohidratos y fibra con algo de proteínas. Empieza de la mejor manera ¡Nunca salgas sin desayunar!

Y recuerda, debes consumir alimentos que te llenen de energía; estos son mis bebidas y alimentos favoritos:

CAFÉ

A mí me encanta tomarme todos los días una taza del mejor cappuccino del mundo que preparo en casa, lo preparo con un expreso bien fuerte y le pongo leche entera para hacer la espuma y como no estoy intentando perder peso, entonces si está bien agregarle un poco de leche.

Existe un debate entre si el café es bueno o no para la salud, y la respuesta es que todo en exceso es malo. Resulta que el café es una fuente de antioxidantes muy baja en calorías. Da energía y te mantiene alerto durante tu día. Si lo tomas sin azúcar obtendrás el máximo sus beneficios pues el azúcar, como ya lo he comentado en artículos anteriores, daña nuestra salud.

Por otro lado, el café se aprovecha al máximo y es que con su afrecho puedes hacer un exfoliante anticelulítico, que te enseñaré cómo hacer si me sigues en Instagram o en el FB @wellnesspundit.

TÉ

Si no eres amante del café, entonces te gustará saber que el té tiene un currículum muy amplio de beneficios:

• Tiene menos cafeína

• Hidrata mejor

• Y es una rica fuente de antioxidantes que elevan nuestro sistema inmunológico.

Todos los tés, ya sea negro, verde o blanco proveen antioxidantes, pero el té verde es el más beneficioso para la salud. Ayuda a mejorar el metabolismo y vas a reducir medidas especialmente alrededor de la cintura.

JUGO DE NARANJAS

El jugo de naranja es un clásico. Recién exprimido está lleno de Vitamina C para mejorar tu sistema inmunológico.

El error que cometen muchos, es comprar el jugo de cartón o frasco que venden en los súper mercados, lamentablemente, si lees la etiqueta, encontrarás con que: además de tener muchos preservativos, estos jugos son altos en azúcar, entre 10-27 gramos. Recuerda, siempre es mejor comer la fruta en vez de su jugo porque en el jugo hay más calorías y azúcar.

PAN INTEGRAL

Yo como muy poco pan, es más, es muy raro que me vean comiendo pan, pero de vez en cuando no hace daño. Los carbohidratos son necesarios en el desayuno, por esto que estoy aquí hablándote de las diferentes opciones que tienes para desayunar saludablemente. Las elecciones que tomes serán clave para tu salud.

Una regla para que recuerdes siempre es que: ya sea pan integral o cualquier otro grano entero, tendrá mucho más contenido nutricional que sus contrapartes blancas y refinadas. Lo que pongas a tu pan también importa mucho, hay personas que lo cargan de mantequilla y mermelada, al hacer esto estarás agregándole calorías huecas.

Te recomiendo que si comes pan lo acompañes con proteína: huevos, mantequilla de almendra o queso ricotta con miel.

AVENA

Puedes haber visto que en los empaques de avena, dibujan un corazoncito, eso es porque la avena contiene Beta Glucano, el cual es un tipo de fibra que ha demostrado que ayuda a bajar el colesterol cuando se come regularmente.

Otras razones por las cuales debes comer avena es porque es rica en Potasio, ácidos Grasos Omega 3 que es un anti inflamatorio y vasodilatador, baja los triglicéridos, reduce la fatiga, mejora la función inmune de tu cuerpo, y ayuda a mejorar la apariencia de la piel seca.

A mí me encanta preparar la avena con leche de almendra recién hecha, y le agrego frutas y nueces. Siempre es bueno comer los carbohidratos con proteínas, entonces, agrégale a tu avena semillas de chía, linaza y cáñamo para convertirlas en un Súper alimento.

YOGURT GRIEGO

Está cargado de calcio y tiene doble cantidad de proteína que el yogurt regular. Esto te ayudará a mantenerte lleno durante todo el día, es mejor si eliges el natural bajo en grasas, puedes agregar algunas frutas para darle el toque dulce.

A mi me encanta pues es fácil de preparar, me gusta también como postre luego del almuerzo, le pongo miel de abeja la cual es una gran fuente de energía.

TORONJAS

Si estás tratando de bajar de peso, es bueno saber que media toronja antes de cada comida te puede ayudar a adelgazar rápido. Son hidratantes y alcalinas. Están cargadas de Antioxidantes, Vitamina C y fibra y las toronjas te ayudan a perder peso. Son buenas si sufres de presión alta, te ayuda a bajarla.

Para tener un desayuno completo, lo debes acompañar con proteína, como el yogurt, o los huevos.



BANANAS (GUINEOS)

No hay como las bananas para mantener los antojos bajo control y más si eres atleta. El banano tiene alto contenido de fibra y potasio, y te ayudan a aumentar el metabolismo de los almidones resistentes.

¿El banano no te hace engordar? El banano es una sana elección entre los carbohidratos ya que te va a ayudar a sentirte más lleno más tiempo. Lo puedes agregar a tu avena, cereales y tomar en batidos.



HUEVOS

Los huevos, son ahora, altamente acogidos como una fuente sana de proteínas y nutrientes como la Vitamina D. Diversos estudios han encontrado que es un alimento que tiene menor impacto en el colesterol de nuestra sangre a diferencia de lo que se pensaba antes. Si regularmente eliges proteína magra (libre de grasa) y no consumes productos grasosos, entonces los huevos son buenos para incluirlos en tu dieta.

La Asociación Americana del Corazón recomienda que las personas con el colesterol normal limiten el consumo a 300 miligramos al día. En fin, los huevos son altos en proteínas, y pueden ayudarte a la curva de ingesta de calorías durante todo el día.



ALMENDRAS

La almendra es uno de mis alimentos favoritos, es un buen substituto de la proteína y está llena de grasas mono-saturadas (buenas grasas). Además, la mantequilla de almendras la puedes poner en una tostada de pan, o acompañar de banano, manzana y queda delicioso. La mantequilla de almendra tiene poco menos grasas saturadas que la mantequilla de maní.

Yo consumo las almendras casi todos los días y de diferentes maneras, en leche de almendras o mantequilla de almendras; está entre mis favoritos en las mañanas porque tomo batidos de leche de almendras y fruta.

¿Cómo las podemos comer? Como snacks durante el día, ten en tu oficina una bolsita con nueces y cuando te de ansiedad cómetelas, tostadas en las ensaladas, en tu arroz o quínoa, o al horno sobre el pescado, queda deliciosa de muchas maneras.



SEMILLAS DE LINASA

Estas semillas son fuentes de Omega 3, Si estás haciendo DETOX, puedes empezar tu día en ayuna con una taza de agua caliente y una cucharada de linaza.

He leído que la linaza se usa en algunas dietas detox. Yo la agrego porque es muy rico en Grasa Omega 3, ayuda a reducir la inflamación y por ende disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas. También limpia tu sistema digestivo. Yo agrego linaza a mis batidos, avena, sopas y ensaladas; si quieres adelgazar, tómala en ayuna en agua caliente.



ARÁNDANOS Y FRAMBUESAS

Ya sea congelados o frescos, los arándanos ò Blueberries son considerados Súper Alimentos porque están cargados de antioxidantes. Estudios muestran que comer arándanos regularmente puede ayudarte a mejorar la memoria, presión arterial y el metabolismo, además, son bajos en calorías, es decir, las puedes cargar en tus batidos o cereales sin preocuparte por tu cintura.

CUALES SON LOS ERRORES MAS FRECUENTES QUE COMETE LAS PERSONAS ANTE EL DESAYUNO

1. Saltarse el desayuno para “ahorrar calorías”. Te digo que vas a terminar comiendo más porque es mucho más difícil, no aceptar meriendas durante el día.

2. Atiborrarse de comidas altas en carbohidratos huecos, pancakes, muffins, etc. Te sugiero que procures mezclar las proteínas magras, grasas saludables, y buenos carbohidratos en todos tus desayunos. como les enseñé, una tostada, con mantequilla de almendra y frutas, o huevos.

3. Desayunos muy livianos ¡error! Si comes más calorías en el desayuno, vas a ayudar a perder más medidas.

Recuerda ¡tú tienes el control de tu vida!.

Por tu salud soy Thalía Velásquez, tu @Wellnesspundit