Miley Cyrus anuncia fecha del lanzamiento de su disco "Forever Now"

La artista estadounidense Miley Cyrus anunció mediante una fotografía en su web oficial que su nuevo álbum de estudio llevará por título "Forever now" y que se publicará el próximo 29 de septiembre.

Hasta el momento se conocían dos temas de este álbum, "Malibu" e "Inspired", con los que anticipó una nueva etapa en su andadura discográfica, alejada de la polémica y el contenido más sexual que marcó el exitoso "Bangerz".

"Forever now" será el sexto trabajo de estudio de la cantante originaria de Nashville (Estados Unidos), que publicó en 2007 "Meet Miley Cyrus", al que siguieron "Breakout" (2008), "Can't be tamed" (2010), el citado "Bangerz" y el más experimental "Miley Cyrus & Her Dead Petz" (2015).

Estrella desde su niñez gracias a su papel de Hannah Montana en la serie del mismo nombre producida por Disney Channel, si se incluyen los discos publicados bajo ese alias, se le estiman unas ventas superiores a los 16 millones de copias.

Hoy se ha anunciado que Cyrus será una de las artistas que actuarán el 27 de agosto en la próxima ceremonia de los Video Music Awards de la cadena MTV, probablemente para presentar algunos de sus nuevos temas. EFE

caracol.com.co