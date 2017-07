Natalia Oreiro nominada a la IV edición de los Premios Platino

BUENOS AIRES: Natalia Oreiro llegará a la cuarta edición de los Premios Platino con un doble desafío: presentar la gala de premiación en Madrid y competir por su interpretación de "Gilda", un personaje por el que luchó y que, según destacó en una entrevista con Efe, representa el "empoderamiento femenino".

La actriz y cantante uruguaya ha sido nuevamente convocada como conductora del evento de premiación a lo mejor del cine iberoamericano, tras participar ya como presentadora en la gala que se hizo el año pasado en Punta del Este (Uruguay).

Parece que no lo hice tan mal porque me volvieron a convocar", dice entre risas Oreiro, quien más seria confiesa que no se siente tan cómoda en el rol de conductora pero que asegura que, pese a los nervios, no esquiva el desafío y promete volver a esforzarse para estar a la altura de semejante evento.

Esta vez la cita será en Madrid, el 22 de julio, en la Caja Mágica, donde compartirá la conducción con el comediante español Carlos Latre, un evento que será visto por millones de personas en todo el mundo y cuya celebración Oreiro considera de suma importancia para toda la industria iberoamericana del cine. EFE

