Nominados a los Premios MTV Miaw 2018

El 3 de junio se realizarán los Premios MTV Miaw 2018 en Latinoamérica.

J Balvin lidera las nominaciones por segundo año consecutivo, este año al recibir siete.

Por su parte, Maluma logró cinco nominaciones y Lele Pons, Bad Bunny, Sofía Reyes y Demi Lovato cuentan con cuatro cada uno. Otros nominados son Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, BTS, Ozuna, Manuel Turizo, Lali, Juanpa Zurita, La Divaza, Dosogas y Mario Ruiz.

Los Premios MTV Miaw lo más importante de la cultura pop, el mundo digital, la música, televisión, virales y redes sociales de América Latina.

Nominados Premios MTV Miaw 2018 en las categorías más importantes

Icono miaw del año

(Youtuber, vlogger o celebridad digital más grande del año)

Dosogas

Juan de Dios Pantoja

Juanpa Zurita

Kimberly Loaiza

La Divaza

Luisito Comunica

Mario Ruiz

Bomba viral

Dame Tu Cosita Challenge

El Niño Na Na Na

El Vestido de Eiza

Hijo del Sol y La Luna

Roast Yourself Challenge

Romano Ajusticiado

San Juditas Se Cae

Ridículo del año: el #epicfail del año

Beyoncé Mordida

Cachetada Yáñez

Gianluca Vacchi y su ovejita

Justin Bieber va a misa y atropella Paparazzi

Tigresa del Oriente baila Scooby Doo Papá

Instagramer nivel dios Colombia

Camila Zuluaga

Greeicy Rendon

J Balvin

Juana Martínez

Luisa Fernanda W

Maluma

Manuel Turizo

Sebastián Villalobos

Instagramer global

Camila Cabello

Demi Lovato

Dua Lipa

Ed Sheeran

Harry Styles

Lele Pons

Rihanna

Selena Gomez

Instastories del año

Bebeshita

Danna Paola

Debryan Show

Javier Ramírez

Jimena Barón

Lele Pons

Luisito Comunica

Nicky Jam

Parodia (musicales)

Laura Spoya feat. Franda "Tragones" - Parodia de Becky G "Mayores"

Mario Ruiz Ft. Jack Vargas - Parodia de Farruko "Krippy Kush"

Monoloco "Vendo Pan" - Parodia de Lil Pump "Gucci Gang"

Werevertumorro - Parodia de Ozuna "Tu Foto"

Styler del año

Adicción Al Labial

Kenya Os

Mariale

Musas

Pautips

Vikinga Makeup

La cara más nueva

Alejo Suarez

Calle y Poché

Fernanda Blaz

Jorge Y Nacho

Kenia Os

Maire Wink

Rostizado del año

Caeli

Juan Pablo Jaramillo

Kimberly Loaiza Ft. Juan De Dios Pantoja

La Divaza

La Mafe Méndez

Sofía Castro

Yosstop

Dance cover

1 Million Dance - EXO "Ko Ko Bop"

FitDance Life - Becky G ft. Bad Bunny "Mayores"

Lele Pons - Liam Payne ft. Rita Ora "For You"

Matt Steffanina ft Josh Killacky - J Balvin "Mi Gente"

Montana Tucker ft. Lele Pons - Dua Lipa "New Rules"

The A-code - BTS "Go Go"

Artista con más actitud (colombiano)

Farina

Feid

Greeicy

Martina La Peligrosa

Monsieur Periné

Reykon

Artista + duro Colombia

Bomba Estéreo

J Balvin

Maluma

Piso 21

Sebastián Yatra

Shakira

Video del año

Bad Bunny – Amorfoda

J Balvin, Jeon, Anitta – Machika

Kinky ft. MLKMN – Fly

Maluma - El Préstamo

Mon Laferte - Antes de Ti

No Te Va Gustar – Autodestructivo

Sebastián Yatra - No Hay Nadie Más

Zoé – AzulH

Hit del año

Anitta, J Balvin – Downtown

Daddy Yankee – Dura

J Balvin, Willy William, Beyoncé - Mi Gente (Remix)

Luis Fonsi ft. Demi Lovato - Échame la Culpa

Maluma ft. Nego do Borel – Corazón

Nicky Jam ft. J Balvin – X

Piso 21 ft. Manuel Turizo - Déjala que Vuelva

Sofía Reyes ft. Jason Derulo, De La Ghetto - 1, 2, 3

Hit global del año

Bruno Mars ft. Cardi B - Finesse (Remix)

Camila Cabello ft. Young Thug – Havana

Demi Lovato - Sorry Not Sorry

Drake - God's Plan

Dua Lipa - New Rules

Ed Sheeran – Perfect

Imagine Dragons - Whatever It Takes

Post Malone ft. 21 Savage - Rockstar

Featuring del año

Bad Bunny, Prince Royce, J Balvin – Sensualidad

Eminem ft. Ed Sheeran – River

Enrique Iglesias ft. Bad Bunny - El Baño

Jesse & Joy, Gente de Zona - 3 A.M.

Kendrick Lamar ft. SZA - All The Stars

Natti Natasha ft. Ozuna – Criminal

Reik ft. Ozuna - Me Niego

Selena Gomez ft. Marshmello – Wolves

