Ozuna y J Balvin lideran nominaciones de los Latin American Music Award

Los reguetoneros Ozuna y J Balvin, con nueve nominaciones cada uno, parten como favoritos para la cuarta edición de los Latin American Music Awards(LatinAMAs), que se celebrará el próximo 25 de octubre en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.).

Los organizadores de estos galardones dieron a conocer la lista de candidatos, en la que también sobresalen Nicky Jam con ocho menciones; Daddy Yankee, con seis candidaturas, y Bad Bunny, Banda MS de Sergio Lizárraga y Christian Nodal, con cinco nominaciones por cabeza.



Además, Maluma, Romeo Santos, Shakira y Wisin lograron cuatro candidaturas cada uno.



Estos premios, que se inspiran en los American Music Awards, escogen a sus nominados a partir de los registros de ventas de álbumes y canciones digitales, emisiones de radio y en "streaming" (emisión en línea) medidos por la publicación Billboard y sus socios Nielsen Music y Next Big Sound.



No obstante, los ganadores de los LatinAMAs son elegidos por los fans.



El reconocimiento al artista del año se decidirá entre Bad Bunny, Banda MS de Sergio Lizárraga, Christian Nodal, Daddy Yankee, J Balvin, Luis Fonsi, Maluma, Nicky Jam, Ozuna y Shakira.



Asimismo, Christian Nodal ("Me dejé llevar"), J Balvin ("Vibras"), Nicky Jam ("Fénix"), Ozuna ("Odisea") y Wisin ("Victory") se disputarán el galardón al mejor álbum.



En cuanto a mejor sencillo, los candidatos son Becky G feat. Bad Bunny ("Mayores"), Daddy Yankee ("Dura"), J Balvin & Willy William feat. Beyoncé ("Mi gente"), Luis Fonsi & Demi Lovato ("Échame La Culpa"), Maluma & Nego do Borel ("Corazón"), Nicky Jam & J Balvin ("X"), y Wisin feat. Ozuna ("Escápate conmigo").



Los LatinAMAs también desvelaron hoy la primera relación de artistas que participarán en directo en la gala, en la que figuran Cardi B, Christian Nodal, Pitbull, CNCO, Ludacris, Prince Royce, Becky G, Banda MS de Sergio Lizárraga, Leslie Grace, Flo Rida, Tini y Álvaro Soler. EFE

