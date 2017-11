Paramore se presenta después de 4 años de ausencia

El grupo Paramore luego de cuatro años de ausencia, complació al público mexicano en el Palacio de los Deportes.

Hayley Williams y los otros integrantes del grupo, lograron reunir a 16,336 personas de distintas edades.

El grupo comenzó la noche con temas como Hard Times, Ignorance, Still Into You y Daydreaming.

Paramore logró conquistar en el pasado a los adolescentes, su concierto hizo evidente que han logrado romper esa frontera ya que había personas entre los 20 - 25 años y también adolescentes.

Autor: Michelle Centella

Estudiante de Periodismo