Paul McCartney presenta canciones de su álbum "Egypt Station"

Una playlist exclusiva de grabaciones de audio y video, grabadas en una sesión íntima en los estudios Abbey Road, donde Paul Mc Cartney interpretó las canciones de su más reciente álbum Egypt Station.

Paul Mc Cartney & Spotify Singles: Under The Staircase es la primera playlist de audio y video, que incluye 17 tracks de audio y un largometraje del concierto compuesto por 34 videos*, que capturan los momentos más especiales de la sesión en Abbey Road.

La lista de canciones de audio de Spotify Singles incluye:

· A Hard Day's Night

· Love Me Do

· Drive My Car

· Got To Get You Into My Life

· We Can Work It Out

· I've Just Seen A Face

· Lady Madonna

· Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band/Helter Skelter

· Nineteen Hundred And Eighty Five

· My Valentine

· Fuh You

· Come On To Me

· I've Got a Feeling

· One After 909

· Ob-La-Di, Ob-La-Da

· Back In The U.S.S.R.