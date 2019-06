Piezas de Mozart y Brahms componen el concierto de la Orquesta Sinfónica

El Teatro Balboa vibrará, una vez más, con los acordes de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá (OSNP), que interpretará una serie de temas de los compositores y pianistas: Wolfgang Amadeus Mozart y Johannes Brahms, considerados como los músicos más influyentes y destacados de la historia de la música clásica.

La sinfónica estará bajo la dirección del maestro Jorge Ledezma Bradley, quien con su experiencia conducirá el concierto que está programado para las 8 de la noche de este 13 de junio. El programa musical que la OSNP presentará está compuesto porObertura Trágica, Concierto para Fagot y Orquesta y Sinfonía Nº 4.

Para el concierto Ledezma Bradley a invitado como solista a la fagotista Melanie Ferrabone. La joven música inició sus estudios en el Instituto Nacional de Música ycuenta con una licenciatura de The University of Southern Mississippi. Ha representado a Panamá en Guatemala, El Salvador y Costa Rica con la Orquesta Juvenil Centroamericana y en el Festival Alfredo de Saint Malo.

Actualmente Ferrabone estudia en The University of Miami, Frost School ofMusic donde aspira por la maestría en Interpretación Musical del Fagot.

Datos importantes Melanie Ferrabone.

· En el 2013 representó a The University of Southern Mississippi (USM), en la Regional Music Teachers National Association competition en Kentucky como miembro del Seven AM Woodwind Quintet.

· En el 2015 ganó la Mississippi Music Teachers Association Collegiate Competition en la división de madera.

· En el 2016, ganó la competencia de solista enThe University of Southern Mississippi (USM), The Wind Ensemble Concerto Competition, interpretando Andante e Rondo Hungarese y The Orchestra Concerto Competition, interpretando Vivaldi en E menor.

MAESTRO JORGE LEDEZMA BRADLEY

Ha dirigido más de 550 conciertos sinfónicos a lo largo de una carrera de más de 30 años. El Maestro Ledesma Bradley ha adquirido la reputación de exigir absoluta claridad en cada plano del tejido orquestal. Los críticos lo alaban no solo por sus notables atributos de carisma y experiencia, sino también por su elegante fraseo.

Nacido en Panamá en 1943, inició sus estudios en la Facultad de Medicina en Bahia, Brasil. Más tarde encontró su verdadera vocación, llevándolo a la Facultad de Música y Arte de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, donde obtuvo su diploma en Dirección de Orquesta en 1974, bajo el tutelaje de Ernst Huber-Contwig; Carlos Veiga; Sergio Magnani y George Byrd. Durante su educación en Brasil, dirigió en estreno mundial numerosas obras contemporáneas en colaboración con el Departamento de Compositores de la Universidad, entre los cuales se incluyeron composiciones de Ernst Widmer, Rufo Herrera, Lindembergue Cardoso y Jamary Oliveira.

En 1975, vuelve a Panamá, ganando en concurso la posición de Director Asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, brindándosele la oportunidad de dirigir muchos conciertos. En 1979, es admitido a la Academia de Música Frederick Chopin en Varsovia, bajo la tutela de Stanislaw Wislocki, logrando un post grado en 1980.

En 1994, se le nombra como Director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá con solo 37 músicos. A través de un constante proceso de perfeccionamiento, ha logrado hacerla crecer y convertirse en un organismo musical de dotes artísticas indudables, capaz de enfrentar un amplio y difícil repertorio que incluye partituras de toda América Latina, de Panamá y del repertorio universal.

Ledezma-Bradley ha dirigido orquestas en Brasil, Nicaragua, Venezuela, China ( Beijing Symphony), El Salvador , RepúblicaDominicana, Colombia y Costa Rica, con gran éxito y altamente aclamado por el público

