Por agenda en Panamá hermanos Sandoval no asistirán al "Carnaval de Río"

“Los Patrones de la Cumbia”, Samy y Sandra Sandoval fueron invitados a participar junto a otras celebridades panameñas como la Señorita Panamá, Rosa Montezuma y Erika Ender, del desfile de la escuela Estacio de Sá, en el carnaval de Rio de Janeiro que se celebra el próximo 2 de marzo en el Sambódromo.

Sandra declaró que no viajará debido a los compromisos que tiene en Panamá. Asegura que no puede dejar a su gente panameña por fuera, que todos los años los acompaña en todos sus bailes. El año pasado, no estuvieron presentes el martes de carnaval por su presentación en Viña del Mar.

La cantante expresa que tiene la intención de ir a Brasil, pero habría que programar el evento con tiempo y en otras fechas que no sean carnavales.

Paola Pimentel, estudiante de Comunicación Social.