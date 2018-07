Rapera "Cardi B" lidera dos veces la lista de los Billboard

La cantante estadounidense de origen dominicano Cardi B se convirtió esta semana en la primera rapera que coloca dos temas en lo más alto de la lista Hot 100, al ascender su canción "I Like It" al primer puesto de esta clasificación, informó la revista especializada Billboard.

Además, el tema de Cardi B, en colaboración con el puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin, permitió a ambos cantantes alcanzar por primera vez el número uno de la lista Hot 100 de Billboard.

De este modo, "I Like It", relegó a la segunda posición la canción "Sad!", del rapero estadounidense XXXTentacion, que murió el pasado 18 de junio en Florida.

Belcalis Almanzar, nombre real de Cardi B, alcanzó por primera vez el número uno de la lista de popularidad musical en EE.UU. en octubre pasado con su tema "Bodak Yellow (Money Moves)".

Este logro la convirtió en la primera rapera solista en encabezar la lista después de que en 1998 lo hiciera Lauryn Hill durante dos semanas con "Doo Wop (That Thing)".

En esa ocasión, Cardi B también se erigió como la primera mujer de origen dominicano en tocar la cima de la lista de Billboard, que mide la popularidad de todos los géneros musicales de EE.UU.

La cantante repite nueve meses después con "I Like It", un tema que también pertenece a su álbum debut, "Invasion of Privacy".

"Estoy muy agradecido, logramos el número uno en el 'chart' más importante de Estados Unidos, no sólo de latinos, es histórico", manifestó J Balvin en su cuenta de Instagram tras conocer la noticia. EFE

