Rubén Blades Y la Banda Making Movies lanzan nuevo tema "No te Calles"

El ícono de la salsa Rubén Blades se ha unido con la banda psicodélica y activista Making Movies para lanzar "No Te Calles", un tema y un movimiento. No Te Calles es el primer sencillo del próximo álbum de Making Movies, un "mixtape" colaborativo que el grupo lanzará en mayo. .

El coro urge 'Sal a la calle / Y no te calles,' un mensaje que da inicio a un movimiento en NoTeCalles.World, un portal web en el cual artistas y fans podrán grabar sus voces en un coro que se agregará a la canción, uniendo todos los aportes en un experimento de música y tecnología que se llama Making Movies y Rubén Blades ft. The World,' que posiblemente será la colaboración musical más extensa y con más participantes de la historia.

En una declaración sobre el tema, Blades escribe "La música popular debe integrarse a la red urbana para informar al pueblo con objetividad, y educar al pueblo de todo el mundo sobre la necesidad de participar de manera cívica en el rescate de la democracia, en derrotar la corrupción y en crear una sociedad mejor y más justa. Estamos pidiéndoles que se activen, se informen en las cuestiones, no se callen, que no acepten el estado actual de la corrupción en la política, mediocridad, e indiferencia a la verdad como algo inevitable. Se puede cambiar si participan.

No te compren si no te vendes." NoTeCalles.World te invita a cantar con Rubén Blades y Making Movies desde el 18 de enero "Danos la razón que tú tienes para salir a la calle y para no callarte," dice Blades en el video en NoTeCalles.World, invitando a todos a que alcen sus voces sobre los temas que les importan.

Usando tecnología innovadora creada por la compañía VMLY&R, el sitio web proveerá una versión de la canción para que los que se atreven puedan cantar o hablar en un coro y una estrofa con Making Movies y Rubén Blades, y podrá descargarla y compartirla en redes sociales.

Cada vez que alguien participe, su aporte se combinará con los demás para formar una versión dinámica y viviente de No Te Calles: 'Making Movies y Rubén Blades ft. The World.' "Rubén compuso un nuevo tema que sintetizó la esencia de nuestra banda," dice Enrique Chi, cantante y guitarrista de Making Movies.

"Nos conocimos en Nueva York después de que Rubén nos mencionara en la alfombra roja de los Latin GRAMMY's," y de allí nació la idea de colaborar. "Me pidió la letra (de nuestro disco I Am Another You)," dice Chi. "Habíamos grabado un disco que trata sobre las conexiones entre la raza humana, desde el punto de vista de nuestras familias inmigrantes. Le mandé estas ideas y regresó con la canción, 'No Te Calles.'" Esa colaboración ahora ha iniciado lo que esperamos será un movimiento mundial. Entre los colaboradores ya confirmados están Los Lobos, Flor de Toloache, y Las Cafeteras.