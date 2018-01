¿Sabes cuáles son tus alimentos esenciales?

La pregunta es: Sabes cómo alimentarte?

Mi misión es la de ayudarte a mejorar tu salud y por ende tu felicidad y a través de este proceso crear un efecto domino que tus amigos vean lo feliz que te ves y lo bien que luces y te empiecen a preguntar qué estás haciendo para lucir tan bien y logremos juntos por medio la práctica diaria transformar el mundo.

Te preguntas porqué caes en las garras de los antojos?, esta es una pregunta que me hacen constantemente, pero Thalía… porqué me dan tantas ganas de comer chocolates, panes, etc.? y yo te tengo que preguntar… Hace cuánto te detuviste a revisar y chequear el balance en tu vida?

Yo creo en la importancia de una nutrición integral, en la cual tomamos en consideración todos los alimentos esenciales.

O sea que mi plato de comida se enfoca en alimentos que me nutren; pero, estos no son solo los que me como.

Mis alimentos esenciales son los que nutren mi alma y espíritu

Cuando éstos alimentos esenciales están en balance, mi vida se llena de manera que lo que como es secundario. Lo que comes te llena pero no es lo que satisface tu vida. Recuerdas cuando pequeño jugabas y ya era la hora de comer, tus padres te llamaban a comer y tu no querías ir porque estabas pasándola tan bien? Pues, esto es lo que llamo satisfacción, un balance en este caso entre las relaciones con tus amigos y el ejercicio físico.

Estos son mis alimentos esenciales:

1. Relaciones

Es importante el mantener relaciones sanas ya sea en nuestro hogar con nuestros hijos y pareja, familia y amigos para poder sentirnos bien. Procura siempre que la vía de comunicación esté abierta. No te dejes llevar por el ego, éste es el peor enemigo de nuestras relaciones ya que tiene todo que ver con el lado oscuro nuestro y va opuesto al amor, el cual es lo que nos lleva a ser sensibles a los que nos rodean.

Evita a la gente negativa, las energías, ya sean positivas o negativas son fuerzas muy poderosas. Me gusta compararlas a el perfume, así como hay esencias que huelen tan rico y te quieres poner, hay otras que son tan repugnantes que las rechazas, la esencia del perfume se pega y no es fácil de quitar por mucho que te lo laves. Lo mismo pasa con la energía, si estás con gente negativa, tarde o temprano tu energía cambiará y se verá empañada por la negatividad.

2. Actividad física

Es muy importante mantener tu cuerpo activo, un cuerpo en movimiento es un cuerpo vivo. El ejercicio trae grandes beneficios a tu vida, te ayuda a bajar de peso, medidas, bajarás tu ritmo cardíaco y tu presión arterial. No solo esto, el ejercicio también te mantendrá con mejor humor. Procura el activarte al menos 30 minutos diarios todos los días para ayudar a que tu cuerpo sea más fuerte y esbelto. Aquí van mis tips: En vez de usar el elevador, subo por las escaleras, y si puedo, las subo de dos en dos. Camino toda vez que puedo y aceleró el paso.

3. Carrera

Tu carrera es muy importante, es ahí donde pasas la mayoría del tiempo. Piensa en lo siguiente, si alguien te pregunta qué estás haciendo y tu repuesta es que estás trabajando, entonces se convertirá en trabajo porque seguramente hay otro sitio en el cual te gustaría estar, entonces, encuentra lo que te gusta hacer y conviértelo en tu carrera. Haz lo que te haga feliz.

4. Espiritualidad

Es lo que llena tu alma y satisface tus ganas de vivir. El tener fe en tu ser supremo te trae a tierra y te hace reconocer que todos somos mortales. Reconócelo y recuérdale a los demás de ello.

A la gente le da por comer cuando algunos de estos alimentos esenciales están fuera de balance. Cuando nos sentimos tristes porque algo no va bien en algunas de estas áreas, tendemos a refugiarnos en las comidas que nos llevan a sentirnos bien, nos remontamos a los momentos gratos de nuestra vida, en especial durante nuestra infancia cuando toda celebración representaba comida y dulces, como lo es el cake, el helado y la piñata del cumpleaños. Esos recuerdos traídos por nuestro subconsciente toda vez que comemos estas comidas, nos hacen sentir bien y llenan el vacío que tenemos dentro de nosotros por la situación de tristeza por la cual pasamos.

Así es como nacen los antojos los cuales son una señal de que algo está fuera de balance y de ahí que empiezas a abrir la refrigeradora y comer lo que sea que tengas frente a ti.

Te invito a que empieces a enfocarte en ti mismo, chequea el balance de tu vida diariamente y haz los correctivos necesarios para que logres llevar una vida plena.

No te pierdas mi próximo escrito en el cual te haré una introducción a los alimentos Secundarios para que cuando estés fuera de balance puedas elegir entre los alimentos que te van a nutrir y no te harán ganar peso innecesario.

Por tu salud! Soy Thalía Velásquez, tu Wellness Pundit!