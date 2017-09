Serena Williams se prepara para el mayor desafío de su vida

De todos los desafíos a los que se ha enfrentado a lo largo de su carrera, y han sido muchos, Serena Williams está convencida de que ninguno se compara con el que le espera en septiembre, cuando saldrá de cuentas y dará la bienvenida al mundo a su primer retoño con Alexis Ghanian.

"Respeto muchísimo a otras mujeres por dar a luz. Yo también estoy a punto de convertirme en una mujer de verdad, ¿sabes? Va a ser algo realmente impresionante a lo que enfrentarme", ha confesado con cierto nerviosismo la deportista en una entrevista al suplemento Stella de The Herald Sun, en la que ha adelantado que no está realizando ningún tipo de preparación especial para el parto.

"No creo que ver vídeos de partos me vaya a ayudar. De hecho, pienso que lo haría todo peor. Cuando tienes un bebé, no hay nada garantizado", apunta en la misma conversación.

Serena ya ha adelantado que una vez se convierta en madre, y pasado un tiempo prudencial, regresará a la competición. Aunque ella misma reconoce que siente cierta incertidumbre sobre si logrará o no recuperar su forma física original, también considera que su nuevo papel le aportará más perspectiva y serenidad.

"Eso es lo más aterrador de todo. Pero creo que en realidad me hará más fuerte, si es que eso es posible, y me dará más confianza. Tengo la impresión de que después estaré lista para todo", ha asegurado.

La feliz pareja ha decidido esperar hasta el nacimiento de su bebé para conocer el sexo, pese a lo cual ambos sospechan que se tratará de una niña por un motivo muy concreto.

"Queremos que sea una sorpresa, la verdad, pero por otro lado tenemos el presentimiento de que será una niña. Desde que ganó el Open de Australia estando ya embarazada, Serena siente que tiene que ser una niña por todo aquello con lo que ha tenido que lidiar hasta ahora. Solo una mujer es lo suficientemente fuera para afrontar todo ello", revelaba el propio Alexis a su paso por el programa de Jimmy Kimmel. Bang Media

caracol.com.co