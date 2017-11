Simply Complicated de Demi Lovato

Un documental muy sincero, que muestra la etapa más frágil de la cantante.

Demi nos presentó "Simply Complicated" fue lanzado el 17 de octubre en su canal de YouTube. En este documental nos cuenta sin ningún tipo de filtro todo lo que pasó mientras usaba drogas y cómo con mucho trabajo, determinación y ayuda, logró salir adelante.

También podrás ver todo el proceso creativo del nuevo álbum de Demi: Tell Me You Love Me.

Acá te dejamos el Documental: