Sin Bandera regresa con el "Último adiós"

Noel Schajris y Leonel García han hecho todo menos despedirse de los escenarios tras su regreso para el último adiós de Sin Bandera, pero están muy contentos por ese cambio de planes que los ha llevado a su álbum “Primera Fila” y a su gira más extensa por Estados Unidos.

El dúo se separó en 2008 y cada uno emprendió su carrera solista, hasta que a finales de 2015 anunció su regresó para un “último adiós”. Tras presentaciones exitosas por toda Latinoamérica, el cariño de sus admiradores no les ha dado descanso y el lanzamiento de su álbum “Primera Fila acústico. Una última vez. Encore”, en febrero, les ha dado un nuevo impulso para continuar en contacto con el público.

Ya no hablamos de despedida, ya no hablamos de reencuentro, ya no hablamos de adiós, lo único que se llama ‘Adiós’ es la canción”, dijo Schajris vía telefónica en referencia a una de las piezas inéditas del álbum. “Lo visualizamos como simultáneo, a la par del proyecto que estamos haciendo gira en el Primera Fila, vamos a estar sacando también simultáneamente proyectos solistas. A mí se me hace una manera mucho más linda de verlo, mucho más sana, mucho más linda para la gente también, al fin del día es música, no importa el formato, uno ofrece cosas que tiene uno en el corazón”. EFE

caracol.com.co