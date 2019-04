Sophie Turner revela que sufre de depresión

La actriz de la serie “Juego de Tronos”, Sophie Turner, reveló la cruz que ha cargado desde hace 5 años durante el rodaje de la serie que la impulsó a la fama en el ámbito televisivo con tan solo 23 años.

Turner, a pesar de dar a ver una vida “ideal” en lo profesional y en lo personal, referente a su relación con el cantante Joe Jonas, ha comunicado que desde hace un lustro sufre de depresión y que al acabar la última temporada de “Juego de Tronos” se tomará unas merecidas vacaciones de la pantalla.

La británica que interpreta a Sansa Stark, mencionó en una entrevista dada en el podcast Phil in the Blanks que "el mayor reto para mí es levantarme de la cama, conseguir salir de casa y aprender a quererme a mí misma". Turner nunca antes había hablado sobre sus problemas de salud mental, sin embargo, decidió ser transparente sobre ello con su audiencia poco antes de iniciar el rodaje de su nueva película, X-Men: Fénix Oscura, donde será protagonista.

Turner, quien inició en la serie a los 15 años sufrió el resquebrajamiento de sus relaciones con sus amigos, ya que sufrió al verse sola cuando sus compañeros se empezaron a ir a la universidad y a dejar sus casas mientras ella seguía viviendo con sus padres y trabajando.

“Todo empezó a irse a pique cuando alcancé la pubertad, como a los 17 años", relató la actriz en el podcast, e indicó que "mi metabolismo se ralentizó muchísimo y empecé a ganar peso. Y luego tuve que enfrentarme al escrutinio de las redes sociales y todo eso, y en ese momento fue cuando [la depresión] empezó a golpearme".

La mejoría de la intérprete se ha hecho notar en su vida persona y aseveró que ha sido con el apoyo de sesiones de terapia y a tratamiento específico. "Ahora me quiero a mí misma, o más que antes, creo. No pienso que me quiera mucho, pero estoy con alguien que me ayuda a darme cuenta de que tengo ciertas cualidades positivas, supongo", contó en la entrevista refiriéndose al cantante Joe Jonas con quien está comprometida hace ya un año y medio.

Redacción: Irene Acosta

Estudiante de Comunicación Social