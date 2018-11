Unión de Estudiantes Universitarios respaldan al candidato presidencial del PRD

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino Cortizo participó del segundo encuentro nacional de estudiantes universitarios, evento que se realizó en un hotel de la ciudad capital

El movimiento estudiantil de la Universidad de Panamá conformado por más de 30 organizaciones a nivel nacional manifestó su respaldo al candidato del PRD. Kennedy Vargas presidente de la Unión de Estudiantes Universitarios dijo que se han tenido reuniones constantes, por lo tanto se busca que el candidato se comprometa a fortalecer la educación en el país.

Laurentino Cortizo indicó que fue un evento dirigido por los jóvenes estudiantes que han estado realizando un trabajo importante vinculado al tema de la juventud y educación.

El presidente de la juventud del PRD, Edgardo Meneses señaló sentirse satisfecho de recibir el apoyo por parte de los universitarios a nivel nacional que se reunieron para aceptar y apoyar la propuesta del candidato, considera que es esta la verdadera alianza.

Al lugar se dieron cita jóvenes de distintas partes del país, no solo del Campus Central de la UP, si no también de los diversos centros regionales y facultades.

Detalles del informe con Manuel Espinosa