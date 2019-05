Vico C sale del coma inducido tras sufrir varias convulsiones

El veterano rapero puertorriqueño Vico C, conocido como "El filósofo del rap", se encuentra hospitalizado en un centro sanitario en Ponce (sur) tras sufrir un percance de salud el pasado domingo 19 de mayo, informó su esposa, Sonia Torres.



Según se explicó en un comunicado de prensa, en la madrugada del domingo, luego de que el artista de 47 años ofreciera una presentación en el Festival del Güiro en Peñuelas (sur), "sufrió un percance de salud y fue trasladado por familiares al hospital San Cristóbal en Ponce".

Los médicos mantuvieron a Vico C en una coma inducida por aproximadamente 24 horas mientras le hacían varios exámenes para poder dar con la causante de las convulsiones que lo mantienen en el hospital", detalló la esposa del intérprete del género urbano.



Torres continuó diciendo que tras varias convulsiones, los médicos decidieron inducir un coma para evitar daños en sus órganos.



No obstante, Torres indicó que "amanecimos con la buena noticia de que ya lo sacarán de intensivo y lo dejarán en observación".



Según me indican los doctores del hospital San Cristóbal, fue una reacción alérgica a un medicamento para el dolor" lo que provocó a Vico C que sufriera el percance de salud, agregó.

caracol.com.co