Videojuego Fortnite recauda 360 millones en tienda virtual Apple

Desde que saliera a la venta para las plataformas móviles el pasado 15 de marzo, el popular videojuego Fortnite ha recaudado ya 360 millones de dólares solo en la tienda virtual de la multinacional Apple, demostrando así que ese calificativo de moda pasajera que algunos le atribuyeron en su momento no tiene nada de certero.

Según el portal de noticias Sense Tower, todos los ingresos cosechados por la aplicación proceden únicamente de las microtransacciones ligadas a su compra, de las cuales el 65% viene de Estados Unidos.

Alrededor del mundo, se estima que los beneficios que genera el juego son de un millón y medio de dólares al día: sin duda una gran noticia para la desarrolladora independiente Epic, creadora del producto y de sus diversas variantes.

Por si eso no fuera suficiente, Fortnite puede presumir también de contar con unos ingresos significativamente más elevados que sus rivales directos al traspasar la barrera de los 200 días desde su estreno para el sistema operativo iOS, ya que los 47 millones de dólares del 'PlayerUnknown's Battleground'palidecen en comparación, así como las cifras de venta de títulos tales como 'Clash Royale', 'Knives Out' y 'Honour of Kings'.

Sin embargo, este fenómeno de masas todavía permanece a una prudencial distancia del que, en 2016, supuso el primer videojuego para dispositivos móviles de la saga Pokémon, el ahora eclipsado 'Pokémon Go', ya que este sigue ostentando el récord como la aplicación que, de momento, ha superado la marca de los 300 millones en menos tiempo, concretamente en 113 días.

