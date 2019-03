Will Smith será padre de tenistas Venus y Serena Williams

El actor estadounidense Will Smith interpretará a Richard Williams, el padre de las tenistas Venus y Serena Williams, en un proyecto que fue presentado este fin de semana a las principales agencias de Hollywood, informó el blog especializado Deadline.



El guion lleva por título "King Richard" y fue escrito por Zach Baylin. Los representantes de Smith (de la agencia CAA) confirmaron que el actor pretende que esa historia se convierta en su próxima película.



Tim White y Travor White serán los productores de la cinta a través de la empresa Star Thrower Entertainment, que ya pusieron su sello a obras de calidad como "The Post","Wind River" e "Ingrid Goes West", mientras que Smith también ejercerá como productor a través de su compañía Overbrook Entertainment.

Smith, que tiene en cartera el estreno de "Aladdin" para Disney y rueda actualmente "Bad Boys For Life", renunció recientemente a aparecer en la secuela de "Suicide Squad", cuya producción echará a andar próximamente.



Las hermanas Williams son dos fuerzas de la naturaleza que, criadas en Compton, uno de los barrios más peligrosos de Los Angeles, siguieron un plan maestro de su padre, diseñado antes de que ellas nacieran, para dominar el tenis femenino.



Richard Williams animó a sus hijas desde pequeñas a que se dedicaran a la raqueta de forma profesional porque, basándose en sus particulares entrenamientos y su máxima exigencia, estaba convencido de que serían las mejores del mundo.

Sin haber visto un partido de tenis en su vida, Richard Williams comprobó el potencial de la profesión, estudió cada centímetro del deporte y entrenó a sus hijas con técnicas que van más allá de las sesiones habituales, añadiendo ejercicios más relacionados con el fútbol americano y el baloncesto para potenciar su físico. EFE

