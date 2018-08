Yuri interpretará a Grizabella en la obra musical "Cats"

Yuri dejará por un tiempo las giras musicales para adentrarse a un nuevo escenario e interpretar a uno de los personajes de uno de los musicales más emblemáticos de Broadway.

La cantante mexicana interpretará a Grizabella en la obra musical "Cats", la cual estrenará una nueva temporada en la Ciudad de México bajo la dirección de Gerardo Quiroz.

Yuri declaró que integrarse a este proyecto será todo un reto para ella y para su carrera, aunque ha participado en proyectos de actuación hace varios años el teatrorepresenta una nueva aventura.

"Me encanta el nervio, no me gustar estar en el rollo pacífico de soy cantante y tengo éxito; estoy feliz porque es el momento de hacer teatro musical, ya me lo han pedido durante muchos años algunos productores y no lo había querido hacer porque no sentía que era el momento o tenía miedo"

El director, Gerardo Quiroz expresó la felicidad de tener a la cantante en la nueva producción y espera que la obra pueda estrenarse a partir del 25 de octubre en el teatro Centenario Coyoacán.

