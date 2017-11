Abogado de Carles Puigdemont quiere que declaración judicial sea en Bélgica

INDEPENDENCIA CATALUÑA: Paul Bekaert, el abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quiere que su cliente declare en Bélgica. "He propuesto que lo interroguen en Bélgica", ha dicho a la agencia AP. En una entrevista en la televisión holandesa NOS, el letrado ya sugirió anoche esta posibilidad: "He llevado muchos casos de españoles-vascos (en referencia a etarras), y ha habido algunos en los que aquí mismo [por Bélgica] se presta declaración ante la policía local. Así que no es que haya una ley que diga que alguien puede ser privado de su libertad si no acude a una citación judicial".

Además, el letrado aseguró que Puigdemont no tiene la intención de regresar a España porque "hay muchas probabilidades de que lo detengan". "Está esperando a ver cuál es la reacción del Estado español y cómo se desarrollan los acontecimientos. Así que, de momento, por así decirlo, el gato sigue en el árbol", respondió Bekaert.

En principio, la propuesta de que su cliente declare ante la policía de ese país no paralizará la citación prevista para mañana en la Audiencia Nacional. Ni siquiera lo haría la presentación de un recurso contra el auto de admisión de la querella que pudiera presentar la defensa en España del expresidente de la Generalitat. En caso de que Puigdemont no se presente a la cita, lo más probable, según fuentes jurídicas, es que la juez instructora, Carmen Lamela, acabe emitiendo una orden europea de detención contra él.

Por otra parte, el abogado en España, Jaume Alonso Cuevillas, ha asegurado este miércoles que desconoce si Puigdemont irá a declarar a la Audiencia Nacional y no ha descartado que la jueza Carmen Lamela dicte prisión preventiva. En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha defendido que Puigdemont no ha cometido los delitos de los que se le acusa, por lo que considera que no debería ser encarcelado de manera cautelar, aunque cree que puede pasar: "No me atrevo a decir un no rotundo". "Debería decir que no, pero cuando veo estremecido que se están vulnerando los derechos de defensa no me atrevo a decir un no rotundo. No hay motivo, pero esto también lo decía con los Jordis", ha alertado, en referencia a los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Claudi Pérez: elpais.com