Canciller mexicano responde a Maduro, tras llamar "cobarde" a Peña Nieto

México.- El canciller Luis Videgaray respondió a las acusaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien arremetió con el presidente Enrique Peña Nieto y calificó de 'cobarde', tras darse a conocer la transcripción de la conversación que sostuvieran el mandatario mexicano y el presidente de EEUU, Donald Trump, el 27 de enero.

En dicha conversación, Trump le pide a Peña Nieto que deje de decir que no pagará por el muro fronterizo.

"Si yo fuera presidente de México, me fuera con todo el pueblo y tumbara todos los muros que me separan de Estados Unidos y no permitiría la construcción de ese muro", dijo Maduro.

Al respecto, Videgaray dijo a través de su cuenta en twitter: "Cobarde es quien usa el poder del Estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo".

El gobierno de México se ha convertido en uno de los más críticos del presidente Nicolás Maduro y uno de los principales promotores de una discusión sobre la crisis en Venezuela en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

México también se sumó a otros países latinoamericanos, EEUU y a la Unión Europea en el desconocimiento de la Asamblea Constituyente.

[Con información de Ibeth Parga...]