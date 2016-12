Colombia: Senado aprueba la refrendación del nuevo acuerdo de paz con las Farc

Colombia.- Tras casi 13 horas de debate, el pleno del Senado aprobó por 75 votos a 0, la refrendación del nuevo acuerdo de paz con las Farc.

El Centro Democrático, aunque participó intensamente en la discusión, no votó al final la proposición por la que se planteó la refrendación del nuevo documento suscrito el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colón.

En la extensa sesión, mientras los negociadores de paz pidieron refrendar el documento, el uribismo solicitó negarlo.

La jornada arrancó con la intervención del jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, pidiendo unas rápidas refrendación e implementación, justificando el 'fast track' para ello y afirmando que "la discusión importante" es sobre "salvar vidas".

"Este es el debate, probablemente no del siglo, pero sí del medio siglo", inció diciendo De la Calle, señalando además la legitimidad del Legislativo para la refrendación: "el Senado recoge la totalidad de las opiniones".

Puso, acto seguido, el foco en lo que considera lo importanmte del debate: "sin embargo, hay grandes ausentes en este debate, y son los más de 1.200 uniformados que han salvado su vida desde el cese al fuego".

Por ello, advirtió que"el imperativo moral era acudir a La Habana, a buscar una solución, para que primara la vida".

Sobre los temas, criticados por el No, de la supuesta sustitución de la Constitución y del presunto ingreso del pacto al bloque de constitucionalidad, precisó: "la expresión 'bloque de constitucionalidad' no existe en el acuerdo. Si alguien la encuentra, me corto la coleta. La teoría de la sustitución de la Constitución se ha convertido en el refugio de quienes defienden el status quo, pero en realidad lo que estamos haciendo es defendiendo la Constitución de 1991, que se fundamentó en la paz".

Y concluyó al respecto: "hoy, el acuerdo como un todo, no ingresa a la Constitución", agregando que "si la Corte Constitucional va a hacer el control de constitucionalidad del acuerdo con una guerrilla, es de gran significado".

[Con información de Juan Fraile]