Crisis Venezolana debe ser considerada por la comunidad internacional: Almagro

Luis Almagro, secretario general de la OEA, explicó que la crisis de Venezuela debe ser considerada por la comunidad internacional y que deben actuar para disipar las acciones de Nicolás Maduro.

Discernió que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que no apoya ningún tipo de injerencia violenta o cualquier acción que no se apegue al derecho internacional, pero que no puede descartar ningún método, que todas las opciones que acabe con la crisis en la que ha sumergido el país el gobierno de Maduro están puestas en la mesa.

Almagro agradeció la colaboración de los países que han recibido a los emigrantes que huyen de la crisis de Venezuela, especialmente en Colombia luego de haber presenciado lo que sucede en la frontera, donde llegan miles de venezolanos diariamente huyendo de la situación del país.

El secretario agregó que el rechazo a la ayuda humanitaria por parte del gobierno venezolano permite que se agrace la condición precaria de los habitantes, dejándolos con menos alimentos y menos medicinas.

Detalles del informe con Orlando Villar