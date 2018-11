Diosdado Cabello acusa a Gustavo Petro de traidor

VENEZUELA: El presidente de la Asamblea Constituyente en Venezuela Diosdado Cabello, arremetió contra el excandidato presidencial y actual senador Petro por considerar que ahora “habla pestes del chavismo”.

“Mira (Gustavo) Petro, cómete tu dulce tranquilito y no te metas con Venezuela, tú perdiste y más nunca ese pueblo te va a apoyar, te lo garantizó”, indicó.

Al mismo tiempo, Diosdado rompió el silencio y afirmó que Petro estuvo en Venezuela pidiendo apoyo para una campaña política. “Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá, para Venezuela y ahora los chavistas le hieden. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos [resbaloso], los pueblos desprecian a los que no asumen responsabilidad”.

En su defensa, Petro sostuvo que la última vez que había hablado con Hugo Chávez había sido el año 2006 para “salvar de una guerra a Colombia y Venezuela y luego fui a su funeral”. “No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución”.

Detalles del informe con Amanda Sánchez