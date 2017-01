Donald Trump en su primera rueda de prensa como presidente electo de EEUU

New York.- El presidente electo de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, se enfrentó a su primer encuentro con los periodistas para responder sobre diversas interrogantes de su próxima administración a pocos días de asumir la presidencia.

Trump recalcó que prefiere no tener conflictos de interés en su gobierno, para lo cual ha traspasado el mando de sus empresas a sus hijos y añadió que no dará a conocer su declaración de impuestos, pues a la gente que lo eligió "no le interesa saberlo".

"Podría llevar mis negocios y la presidencia al mismo tiempo, pero no quiero" dijo Trump, quien además mostró confianza en sus hijos sobre la administración de sus empresas.

Trump niega tener negocios en Rusia

El Mandatario electo también negó tener intereses comerciales con Rusia. "No he tenido negocios con Rusia. No tengo negocios que vayan a ser con Rusia".

Trump agregó: "no sólo hemos recibido ataques cibernéticamente por Rusia, sino también por otros países de Rusia".

"No se si me voy a llevar bien con Vladimir Putin... espero que sí" apuntó.

Insiste en que México pagará muro

Trump reiteró que si construirá el muro fronterizo y que México sí pagará por el costo de la construcción.

"No quiero esperar un año y medio para construir el muro" apuntó Trump, quien señaló que "México nos devolverá el dinero y lo hará por el costo de ésa construcción".

"Yo respeto al gobierno de México... yo respeto al pueblo de México... me encantan los mexicanos, es más, hay mucha gente de México trabajando para mí... no les echo la culpa por aprovecharse de los EEUU" señaló.

Habló de sus propuestas de campaña

El presidente electo de EEUU, no sólo prometió un gran espectáculo para su toma de posesión, sino que además elogió a su Gabinete

"Creo que tenemos un gran gabinete... la gente está felíz" recalcó. Al mismo tiempo, Trump remarcó que el pueblo norteamericano "se sentirá orgulloso" del sistema de salud.

"El Obamacare es un desastre completo y absoluto" señaló.