EE.UU. retirará su cuerpo diplomático de Venezuela

Estados Unidos retirará en su totalidad el cuerpo diplomático de Venezuela tras el empeoramiento de la situación política y calidad de vida en dicho país. El presidente de EE.UU. Donald Trump, había solicitado a los connacionales en Venezuela evacuar junto a sus familias.

Aún cuando ya el Gobierno estadounidense había dictado la salida de unos cuantos funcionarios “no esenciales” el pasado 24 enero, se había mantenido una importante cantidad de personas encargadas de manejar la embajada en el país petrolero luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro rompiera relaciones diplomáticas y comerciales con EE.UU.

El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, comunicó a través de su cuenta de Twitter la decisión de sacar al resto de los funcionarios de la embajada y que con esto se “refleja el deterioro de la situación en #Venezuela además de que la presencia del personal diplomático estadounidense en la embajada se ha vuelto una limitación para la política de Estados Unidos".

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.