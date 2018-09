"Esto lo tiro a la basura"; Mujica sobre el populismo

Durante su presencia en el festival de la isla veneciana del Lido, en Italia, en donde se presenta la película “La noche de 12 años” y el documental “El pepe, una vida suprema”, el expresidente de la República Oriental Del Uruguay José “Pepe” Mujica, afirmó que le gustaría un sistema similar al de la Unión Europea para América Latina; “Quisiera yo tener para América Latina una cosa así, que estuviéramos con contradicciones y líos y esto, pero que hubieran construido ese ser”.

Al ser consultado por el populismo Mujica rechazó el término y respondió “Esto lo tiro a la basura.

Sobre Venezuela el expresidente uruguayo recalcó que en América pasan cosas que pasan en Europa también, pero que en el viejo continente las disimulan bien. “No me vengan con que América está llena de defectos y Europa es correctísima, esa película no la llevo. En todo caso, nosotros tenemos los mismos defectos a nuestra escala (...), no estoy defendiendo la deformación que tenemos"