Fallece Fidel Castro a los 90 años de edad "Padre de la Revolución Cubana"

El deceso del líder Fidel Castro se produjo la noche del viernes, según informó su hermano Raúl Castro en una intervención a través de la televisión estatal de Cuba.En su pronunciamiento, donde se le vio visiblemente afectado, el presidente Cubano Raúl Castro confirmó que el líder de la revolución cubana sería cremado."Con profundo dolor comparezco para informarle a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo que hoy 25 de noviembre del 2016, a las 10.29 horas de la noche falleció el comandante en jefe de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz", fueron las palabras con las que Raúl, confirmó al mundo la noticia de la muerte de su hermano.Fidel Castro, lideró la revolución cubana que derrocó a Fulgencio Batista y lideró políticamente a Cuba desde los años 60´s hasta 2008, año en que decidió dar un paso atrás entregándole las bandera de la cabeza política de la isla a su hermano Raúl.La última vez que se le vio públicamente fue el pasado 15 de noviembre cuando recibió en su residencia al presidente de Vietnam, Tran Dai Quang.Al momento de su muerte, Fidel Castro tenía 90 años y será recordado como uno de los símbolos de la izquierda latinoamericana del siglo XX.Desde el 2006, cuando abandonó el poder, el legendario líder no había vuelto a ser el mismo, cuando fue intervenido de urgencia por una diverticulitis.Esa enfermedad, sumada a su avanzado estado de edad obligó a Castro a dejar el poder ese mismo año; desde entonces, eran contadas las ocasiones en las que se veía al líder comunista: lo hizo a través de fotos, de un par de entrevistas, y de columnas.Una de sus últimas apariciones en público se dio a principios de febrero cuando salió a votar en las elecciones generales y se le vio, aunque lúcido, encorvado y con dificultades para caminar.A comienzos de Febrero de 2014 volvió a estar en medio de una controversia cuando demostraron que varias fotografías de Fidel Castro con presidentes de la región habían sido retocadas para mejorar la imagen física del líder cubano y luego sin advertencia fueron entregadas a la prensa.Tambien le dio una entrevista al intelectual brasileño Frei Betto quien posteriormente afirmó que Fidel tenia la memoria fresca y envidiable.A mediados de diciembre, cuando se dio el anuncio del restablecimiento de relaciones entre Cuba y EE.UU., Fidel Castro, el revolucionario que durante décadas ha liderado el azote contra el "imperio", se mantuvo en silencio sobre el giro diplomático de su histórico enemigo.Este mutismo, levantó sospechas sobre su verdadero estado de salud.En el 2013, se pronunció sobre las muertes de sus amigos Hugo Chávez, y de Nelson Mandela.Precisamente en aquel artículo sobre Mandela, el expresidente cubano se refirió al inédito apretón de manos entre Barack Obama y Raúl Castro en los funerales.... también habló sobre el fallecimiento en el 2014 de Gabriel García Márquez .La última vez que la firma de Fidel Castro apareció en la prensa cubana fue el pasado 18 de octubre con un artículo titulado "La hora del deber" donde ofrecía a EE.UU. la colaboración de Cuba en la lucha contra el ébola.Cuatro días antes escribió también sobre el editorial The New York Times que reclamaba el fin del embargo contra Cuba, en un texto titulado "Lo que no podrá olvidarse nunca"."El artículo está escrito, como puede apreciarse, con gran habilidad, buscando el mayor beneficio para la política norteamericana en la compleja situación, cuando los problemas políticos, económicos, financieros y comerciales (de EE.UU.) se acrecientan", escribió entonces el expresidente cubano en relación a ese editorial.